По словам журналистов, завод в американском штате Делавэр импортировал российскую нефть, находившуюся с 2022 года на Багамских островах. Ее предварительно смешали с другой нефтью, а потому сделка не нарушила санкции.

Американский нефтеперерабатывающий завод в штате Делавэр импортировал 10 тысяч баррелей российской нефти, воспользовавшись лазейкой в законодательства и обойдя санкции. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, завод не нарушил санкции, ведь нефть была экспортирована из России на Багамы до 8 марта 2022 года. Позже ее смешали с другой нефтью и только после этого отправили в США. Об этом журналистам рассказал представитель Управления энергетической информации Морган Баттерфилд.

Издание пишет, что груз прибыл на нефтеперерабатывающий завод PBF Energy Inc. в Делавэр-Сити. Импортер уточнил, что купажированные бочки частично были российского происхождения.

Как заявил пресс-секретарь нефтеперерабатывающего завода Михаил Карлович, предприятия не нарушило законодательство, а груз, прибывший в Штаты, соответствует ограничениям, наложенным против РФ. Подробности он не раскрыл.

Напомним, что СМИ 13 февраля сообщали, что РФ заблокировали часть флота для перевозки нефти. Беспомощность Кремля разрешить ситуацию спровоцировала резкий рост стоимости фрахта, в то время как российская нефть начала дешеветь.

Также сообщалось, что в МВФ объяснили, как деградировала экономика РФ. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, российскую экономику ждут очень тяжелые времена из-за оттока людей и ограниченного доступа к технологиям.