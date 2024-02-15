Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России: причина в Китае, – FT

По словам одного из чиновников, знакомых с переговорами, посол Будапешта просит "немного больше времени", чтобы проанализировать "содержание предложений".

Венгрия стала единственной страной, которая заблокировала 13-й пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации. Об этом пишет Financial Times 15 февраля.

Как отмечают журналисты, европейские страны стремятся ввести новые антироссийские санкции к годовщине полномасштабной войны. Этот шаг мог бы стать дополнением к финансовой помощи, выделенной Киеву ранее.

Сообщается, что Будапешт не поддержал пакет санкций, который направлен против почти двухсот лиц и организаций из РФ, Китая и прочих стран, которые, как считается, способствуют военным усилиям Кремля.

"Венгры не согласились из-за китайских компаний", — объяснил один из чиновников.

Еще один чиновник, осведомленный о дискуссиях по этому вопросу, описал их как "очень плодотворный обмен мнениями". По его словам, посол Будапешта "просит немного больше времени для анализа содержания предложений".

Авторы статьи также указали на то, что если упомянутые ограничения вступят в силу, то это будет первый случай, когда предприятия в Китае и Индии пострадают от санкций Евросоюза.

Напомним, 2 февраля Виктор Орбан заявил, что поддержал решение о выделении 50 миллиардов евро от ЕС для Украины по определенной причине. По его словам, Будапешт получил гарантии, что "деньги Венгрии не пойдут в Украину".

Позже, 11 февраля, Виктор Орбан сказал, что что Украина должна стать буферной зоной между Россией и странами Западной Европы. По его мнению, это было бы для Киева "лучшей перспективой".