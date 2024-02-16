Тотальная блокада границы грозит Украине серьезными убытками: сколько потеряет бюджет

По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, Украина недополучит более 7 миллиардов гривен поступлений, если границу с Польшей не деблокируют до конца февраля.

Полная блокада украинско-польской границы, которая, как ожидается, начнется 20 февраля и в рамках которой польские фермеры планируют перекрыть не только автомобильные, но и железнодорожные пункты пропуска, грозит Украине значительными финансовыми убытками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

"Если граница не будет деблокирована до конца месяца бюджет страны потеряет 7,7 миллиарда гривен поступлений. Соответственно таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале", — написал он.

Сколько теряют украинские компании из-за блокады границы

Из-за действий польской стороны страдают прежде всего, украинские экспортеры и импортеры, из-за невозможности вывозить и ввозить товары. И хотя определенная транспортировка украинского экспорта из портов на черноморском побережье сейчас происходит, о довоенных объемах перевозок речь вообще не идет. Об этом писал Фокус в своей статье: Польский шантаж. Почему в Польше снова перекрывают границу с Украиной и есть ли быстрое решение.

Как пояснила руководительница Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации Марьяна Луцишин, только один за один день простоя груза на границе украинские компании теряют почти один миллион гривен.

"Это только прямые потери от блокады. Но есть еще косвенные — выросли расходы на перевозку, изменилась себестоимость и ценовая конкурентоспособность. Каждый ищет новые маршруты, но это увеличивает время и стоимость доставки", — рассказала она.

В то же время генеральный директор "Metro Украина" Елена Вдовиченко во время конференции Европейской Бизнес Ассоциации "Global Outlook" в Киеве сказала, что у компании из-за заблокированного размера убытков увеличивается.

"Вот они говорят, что все заблокируют с 20 февраля, я посчитала будущие убытки — у нас за месяц из-за этого логистические расходы растут в 2,5 раза, ультрасвежие товары задерживаются, я их списываю, то есть плюс-минус до 50 миллионов гривен в месяц дополнительных расходов, и это только о нашей компании, у нас импортная составляющая это 20-25%, а есть же другие игроки, где весь бизнес из-за этих блокировок страдает", — говорит Вдовиченко.

Ранее Фокус рассказывал, какие продукты в Украине могут подорожать из-за блокады украинско-польской границы. Между тем по мнению министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского, в отдельных отраслях в отношении импорта из Украины можно применить полную блокаду, как в случае с зерновыми.