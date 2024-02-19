Некоторым гражданам отменят выплату пенсий с 1 апреля: кого это касается

Украинские пенсионеры должны проходить физическую идентификацию каждые полгода. Однако этот процесс не происходил во время карантина из-за коронавируса — с 12 марта 2020 года по 1 июля 2023 года.

Пенсионеры должны пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года. Для тех, кто не успеет это сделать, приостановят выплату пенсий. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Постановлением Правительства № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" определено, что каждые шесть месяцев лица, получившие статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, должны каждые полгода проходить физическую идентификацию в АО "Ощадбанк". Однако идентификация не проводилась во время действия карантинных мероприятий, а именно с 12 марта 2020 года по 1 июля 2023 года.

С 1 июля 2023 года карантин был отменен, а норма о прохождении такими пенсионерами идентификации для продолжения получения пенсионных выплат восстановлена.

"Для того, чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 08.08.2023 продлило срок идентификации сначала до 31 декабря 2023 года, а постановлением № 1384 от 27.12.2023 — до 31 марта 2024 года", — говорится в сообщении.

В результате пенсионеры из числа ВПЛ, которые получили этот статус до начала полномасштабного вторжения, должны пройти физическую идентификацию до 31 марта. Выплата пенсий в этот период будет продолжаться.

В ПФУ добавили, что срок в три месяца нужно использовать, чтобы пройти идентификацию удобным для себя способом.

Как пройти физическую идентификацию

Для того, чтобы пройти физическую идентификации, пенсионеры могут:

обратиться лично в отделение АО "Ощадбанк" или в любой сервисный центр ПФУ с документом, удостоверяющим личность;

с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ;

в зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что лицо является живым. Такое удостоверение нужно направить в территориальный орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Это можно сделать по почте или в сканированном виде через веб-портал ПФУ.

Напомним, определенным пенсионерам поднимут пенсионные выплаты дважды — в марте и апреле 2024 года. Речь идет о тех, кто достиг 65-летнего возраста и имеет полный страховой стаж.

Ранее сообщалось, что украинцы получат повышение пенсионных выплат в марте во время индексации. В частности, пенсии могут увеличить на 13%.