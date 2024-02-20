"Люди в отчаянии": польские фермеры атаковали вагон с украинским зерном (видео)
По информации журналистов, на место инцидента прибыла полиция, после чего польские фермеры разблокировали железнодорожные пути.
Ситуация на польско-украинской границе, где происходят протесты местных фермеров, продолжает накаляться. Так, 20 февраля протестующие заблокировали железнодорожные пути возле пункта пропуска "Медыка – Шегини", вскрыли грузовой вагон и высыпали на землю украинское зерно. Об этом сообщает "Суспільне".
Соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув рассказал журналистам, что на действия протестующих никто повлиять не может.
"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут сдерживать эмоции. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские", — сказал он.
Сообщается, что вскоре после того, как поляки высыпали зерно из грузового вагона, к пункту пропуска "Медыка — Шегини" прибыла полиция. Протестующие разблокировали железную дорогу примерно через полчаса после инцидента.
Ситуация на украино-польской границе на 20 февраля
Как свидетельствует информация Западного региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, наиболее сложная ситуация с пересечением границы по состоянию на 12:00 20 февраля, наблюдается на пункте пропуска "Нижанковичи", где в очереди сосредоточено 500 грузовых автомобилей.
"Осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в том числе ГСМ)", — сказано в сообщении.
На выезд с Украины, как сообщает ведомство, ни на одном КПП не осуществляется пропуск пешеходов. Актуальную информацию, касаемо въезда в Украину по состоянию на 13:00 20 февраля можно увидеть на скриншоте с сайта "єЧерга".
Напомним, с 9 февраля поляки продолжают 30-дневную забастовку вблизи украинской границы. В польском независимый профсоюзе "Солидарность" обещали, что 20 февраля польские перевозчики и фермеры совместными усилиями остановят работу всех пунктов пропуска на польско-украинской границе.
"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам", — сказано в заявлении профсоюза.
Причина польской блокады — неэффективная аграрная политика ЕС. Как считает политолог Валентин Гладких, Евросоюзу нужно пересмотреть правила, которые сейчас действуют в аграрном секторе ЕС.
Ранее глава Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации Марьяна Луцишин рассказала, что из-за действий польских перевозчиков фуры с украинскими товарами вынуждены простаивать на границе, а один день простоя обходится предпринимателям в один миллион гривен.