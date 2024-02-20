"Люди в отчаянии": польские фермеры атаковали вагон с украинским зерном (видео)

По информации журналистов, на место инцидента прибыла полиция, после чего польские фермеры разблокировали железнодорожные пути.

Ситуация на польско-украинской границе, где происходят протесты местных фермеров, продолжает накаляться. Так, 20 февраля протестующие заблокировали железнодорожные пути возле пункта пропуска "Медыка – Шегини", вскрыли грузовой вагон и высыпали на землю украинское зерно. Об этом сообщает "Суспільне".

Возле пункта пропуска Медыка – Шегини протестующие высыпали из поезда украинское зерно Фото: Google Maps

Соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув рассказал журналистам, что на действия протестующих никто повлиять не может.

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут сдерживать эмоции. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские", — сказал он.

Сообщается, что вскоре после того, как поляки высыпали зерно из грузового вагона, к пункту пропуска "Медыка — Шегини" прибыла полиция. Протестующие разблокировали железную дорогу примерно через полчаса после инцидента.

Ситуация на украино-польской границе на 20 февраля

Как свидетельствует информация Западного региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, наиболее сложная ситуация с пересечением границы по состоянию на 12:00 20 февраля, наблюдается на пункте пропуска "Нижанковичи", где в очереди сосредоточено 500 грузовых автомобилей.

"Осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в том числе ГСМ)", — сказано в сообщении.

На выезд с Украины, как сообщает ведомство, ни на одном КПП не осуществляется пропуск пешеходов. Актуальную информацию, касаемо въезда в Украину по состоянию на 13:00 20 февраля можно увидеть на скриншоте с сайта "єЧерга".

На украино-польськой границе продолжаются протесты фермеров Фото: скрин

Напомним, с 9 февраля поляки продолжают 30-дневную забастовку вблизи украинской границы. В польском независимый профсоюзе "Солидарность" обещали, что 20 февраля польские перевозчики и фермеры совместными усилиями остановят работу всех пунктов пропуска на польско-украинской границе.

"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам", — сказано в заявлении профсоюза.

Причина польской блокады — неэффективная аграрная политика ЕС. Как считает политолог Валентин Гладких, Евросоюзу нужно пересмотреть правила, которые сейчас действуют в аграрном секторе ЕС.

Ранее глава Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации Марьяна Луцишин рассказала, что из-за действий польских перевозчиков фуры с украинскими товарами вынуждены простаивать на границе, а один день простоя обходится предпринимателям в один миллион гривен.