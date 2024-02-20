Покупка квартиры обойдется дороже: как в Украине подорожала недвижимость

Согласно информации Государственной службы статистики, самыми дорогими сейчас являются двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

В Украине купить жилую недвижимость стало еще дороже. Так, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, в 2023 году цены на рынке недвижимости выросли в среднем на 14,5%.

По данным ведомства, наиболее дорогими сейчас являются двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. В то же время цены на квартиры на первичном рынке в прошлом году выросли на 12,8%, а на вторичном — на 15,6%. Купить однокомнатную квартиру на первичке теперь стоит на 14% дороже, двухкомнатную — на 11,1%, а на вторичке — на 17%. При этом стоимость трехкомнатных квартир на первичном рынке подорожала на первичном рынке на 13,5%, на вторичном — на 14,8%.

Рост цен на жилье в Украине опередил официальные показатели инфляции. Так, по данным Министерства экономики, уровень инфляции по итогам 2023 года составил 5,1%.

Аренда — дорого: сколько стоит снять жилье в разных регионах

Лидером по стоимости аренды, по данным Госстата, является Закарпатская область. Здесь цена аренды в 2023 году выросла более чем на 46% и составила 12 731 гривны в месяц. На втором месте — Львовская область. Стоимость аренды в этом регионе с начала года выросла на 7,4%, составив 11 789 гривен.

При этом в Киеве арендовать однокомнатную квартиру стало дороже на 14,3% — 8 727 гривен. Столица занимает третью строчку по дороговизне арендованного жилья.

Недешево приходится платить тем украинцам, которые арендуют жилье в некоторых центральных областях Украины. А самые низкие цены в прифронтовых регинах. Например:

в Херсонской области — 2 960 гривен;

в Сумской — 3 008 гривен;

в Николаевской — 3 501 гривна.

Напомним, Фокус уже писал, что в Киеве, Львове, Черновцах и в некоторых других городах сильно повысился спрос на квартиры в новостройках. По словам коммерческого директора компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская, в столице самыми популярными объектами являются новостройки комфорт-класса. Цена на такое жилье колеблется в пределах 1,4–1,6 тысячи долларов за квадратный метр.

К слову, недавно Фокус рассказывал о супругах, которые от безысходности переехали жить в старую церковь. Семейная пара сделала капитальный ремонт и теперь их новому жилью многие завидуют.