Из-за блокады польской границы и вероятных первых шагов в ответ на нее, как-то ограничение или запрет ввоза в Украину польских молочных продуктов и фруктов, в Украине могут подорожать молочные продукты, в частности сливочное масло. Фокус опросил экспертов, не возникнет ли в стране дефицита масла.

Ограничение импорта сливочного масла из Польши вряд ли повлечет его дефицит на полках украинских магазинов. Об этом со ссылкой на информацию генерального директора Ассоциации производителей молока Анны Лавренюк Фокус писал в материале "За шаг до торговой войны. Что будет, если Украина запретит импорт польской молочки".

"В 2023 году доля масла в общем импорте молочных продуктов в Украину составила лишь 6,3% (в пересчете на молоко-сырье). И хотя были существенные потери поголовья коров и производственных мощностей из-за войны, молочно-товарные фермы по итогам 2023-го года смогли поставить на перерабатывающие заводы столько же молока-сырья, как в довоенный 2021 год. Поэтому можем утверждать, что ограничение импорта сливочного масла из Польши не повлечет его дефицита на полках украинских магазинов", — рассказала Анна Лавренюк.

Однако экономисты не исключают проблему с молоко-сырьем, которое Украина активно закупает именно в Польше.

"Достаточно большой объем молоко-сырья производится в хозяйствах населения. Люди сегодня резко уменьшили общий объем производства сырья, потому что физически просто не хватает рабочих рук. Мы же понимаем, что мобилизация жестко прошлась по селам, уменьшилось общее количество людей, которые реально работают в аграрном бизнесе. Как следствие, мы имеем уменьшение предложений. Это, кстати, касается и свиного мяса, потому что очень большая доля производилась свинины в домохозяйствах населения. Именно это провоцирует рост цен на молочные продукты. Скорее всего, мы будем иметь рост цен на молочную продукцию, пока животные не будут переведены на открытое содержание. А это будет по погоде где-то может апрель. До апреля мы будем иметь рост цен на продукцию молокопроизводства", — рассказал Фокусу эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Украинские предприятия не могут вывезти молочную продукцию за границу из-за блокады, а значит внутри страны образуются большие запасы продукции — сыра, сухого молока, масла Фото: Freepik

По его словам, в Украине действительно сложилась серьезная ситуация в условиях роста цены на молоко-сырье. И это влияет на цену на украинский аграрный продукт.

"Самая большая проблема — то, что мы импортируем из Польши, а мы из Польши завозим молоко-сырье и твердые сыры", — пояснил экономист.

Однако он считает, что никакой торговой войны с Польшей не будет.

"Мы не будем воевать с поляками. На сегодняшний момент это не более, чем предупредительная мера. Это такой намек на зеркальные реакции. Поляки же тоже не запретили украинское масло. Они лишь блокируют границы", — высказался эксперт.

Что будет с ценами на масло?

Между тем, по данным Союза молочных предприятий, индекс цен на молочную продукцию Global Dairy Trade (GDT) замедлил темп, но растет: на торгах 20 февраля он прибавил 0,5%. В частности, сухое обезжиренное молоко подорожало на 1,3% — до $2788/тонна, а сливочное масло — на 0,1% до $6526/тонна.

Что касается цены молоко-сырья, то она растет с середины 2023 года. Как сообщили в Союзе молочных предприятий Украины, во втором полугодии прошлого года цены на молоко-сырье существенно выросли — как в гривневом выражении, так и в пересчете на евро. В декабре они превысили уровень в 15 грн/кг, тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 грн/кг, то есть произошел рост на 30%. Таким образом, декабрьский уровень цены молока-сырья в Украине в пересчете на евро и с учетом среднеевропейских базисов поставки (€41,4/100 кг) является самым высоким, как минимум, за последние десять лет.

На резкое подорожание молочных продуктов в конце февраля и в марте рассчитывать не стоит, хотя рост цен и будет происходить

Если учитывать данные Союза молочных предприятий Украины, в розничных сетях вряд ли будут завышать стоимость масла. Ведь из-за блокирования границы предприятия не могут его вывезти на экспорт, а значит, будут пытаться реализовать внутри Украины. То есть на резкое подорожание молочных продуктов в конце февраля и в марте рассчитывать не стоит, хотя рост цен и будет происходить, в частности, как выше отметил Олег Пендзин, из-за определенного дефицита молоко-сырья, которое сейчас слишком сложно завозить от поставщиков из Польши.

Напомним, польские фермеры устроили протест на границе с Украиной — высыпали зерно из вагонов и частично заблокировали движение транспорта. Фокус собрал все детали нового обострения на границе с Польшей.

Ситуацию на границе комментировал представитель ГУР Андрей Юсов. Он назвал надругательство над зерном "публичным проявлением ксенофобии и оправданием геноцида".