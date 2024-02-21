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Послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против России: подробности

Татьяна Зарембо
Фото: Euronews | 13-й пакет санкций ЕС против России получил одобрение послов стран Евросоюза

По словам журналиста Рикарда Йозвяка, Венгрия снова хотела исключить из санкционного списка ряд лиц, но ей это не удалось. Будапешт хотел предотвратить введение ограничений против Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Никиты Мазепина.

Европейский Союз согласовал в среду, 21 февраля, новый пакет антироссийских санкций. Об этом заявлено на странице председательства Бельгии в Совете ЕС, размещенной в соцсети Х.

"Послы ЕС только согласовали принципиально 13-й пакет санкций в рамках агрессии России против Украины. Этот пакет является одним из самых широких, утвержденных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально утвержден 24 февраля", – говорится в сообщении.

Чуть позже президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала о принятии новых ограничений для РФ и раскрыла некоторые детали.

"Я приветствую соглашение о нашем 13-м пакете санкций против России. Мы должны продолжать уничтожать военную машину Путина. Имея в общей сложности список из почти 2000 юридических и физических лиц, мы оказываем сильное давление на Кремль, а также сокращаем доступ России к беспилотникам", — добавила она.

Как уточнил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, 13-й пакет, утвержденный комитетом постоянных представителей стран — членов ЕС, является самым полным из всех принятых ранее.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций Евросоюза против РФ. Должны быть обнародованы непосредственно перед годовщиной на 24 февраля", — сообщил Йозвяк.

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Также, по словам Йозвяка, было одобрено отдельное решение о продлении еще на шесть месяцев санкций в отношении почти 2000 человек и компаний из России и Беларуси. По его словам, Венгрия хотела исключить из санкционного списка ряд лиц, но ей это не удалось. Речь идет о таких персонах, как Алишер Усманов, Вячеслав Кантор и Никита Мазепин.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 танкеров с российской нефтью не могут доставить сырье в Индию из-за санкций. По информации агентства Bloomberg, танкеры либо останавливались, либо разворачивались, либо отключали оборудование, чтобы скрыть от систем цифрового слежения свое местоположение.