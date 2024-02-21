Группа экспертов по международному праву одобрила арест "замороженных" российских активов, — Bloomberg

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что в качестве "стратегии выхода" союзникам следует взглянуть на реестр военных преступлений и ущерба, нанесенного Россией Украине, и конфисковать эквивалентную стоимость.

Группа экспертов по правовым вопросам поддержала аргументы в пользу ареста "замороженных" активов Центрального банка России на сумму 300 миллиардов долларов, утверждая, что такие действия разрешены международным правом, особенно учитывая масштабы продолжающихся военных действий в Украине. Об этом 21 февраля сообщает Bloomberg.

Как уточняет агентство, письмо подписано 10 экспертами и практиками международного права из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США и разослано правительствам стран G7.

"Мы пришли к выводу, что согласно международному праву для государств, которые "заморозили" российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России", — заключили эксперты.

При этом они обратили внимание общественности на то, что никто из них не действует от имени спонсоров или клиентов.

По мнению ведущих юристов-международников, конфискация могла бы считаться незаконной, если бы она была применена против невиновного государства, которое не нарушило свои международные обязательства.

"Такие действия разрешены, если они предпринимаются против государства-нарушителя и направлены на то, чтобы убедить его прекратить свое незаконное поведение и выполнить свое обязательство по выплате компенсации пострадавшим или если уговоры не помогают добиться этой компенсации с помощью активов государства-нарушителя", — утверждают правоведы.

Эксперты-юристы рекомендуют государствам, которые "заморозили" эти активы, передать их международному механизму под их юрисдикцией, который, в свою очередь, мог бы передать депонированные активы для поддержки программ по смягчению ущерба и помощи восстановлению Украины.

Конфискация активов

Вместе с тем подобный запрос международному правовому сообществу делали некоторые правительства, в том числе стран "Большой семерки", которые именно сейчас обсуждают, что делать с российскими "замороженными" активами.

"Ведь потребности Украины в финансировании остаются постоянно высокими, а война не проявляет никаких признаков затухания", — подчеркивает агентство.

ЕС медленно добивается прогресса в реализации планов, по крайней мере, планируя налог на непредвиденную прибыль, полученную за счет активов. При этом Bloomberg указывает, что в 2023 году активы принесли прибыль в размере 4,4 миллиарда евро.

Издание уточняет, кто из стран готов к полной конфискации активов Центробанка РФ, и называет прежде всего Канаду. Союзников по G7 к этому решению также подталкивают Великобритания и США. Вместе с тем, как информирует агентство, некоторые европейские страны — члены "Группы 7", в частности Франция и Германия, пока не готовы сделать этот шаг из-за опасений нанести ущерб стабильности евро и возникновения других юридических проблем, в том числе подобного прецедента.

Скептически относятся к праву конфисковать активы также Клиринговая палата и Европейский центральный банк, где в основном и находятся "замороженные" активы российского центробанка. Тем не менее, страны "Большой семерки" обсуждают варианты, среди которых — использование этих денежных средств в качестве залога для привлечения долга или в качестве гарантий по кредитам.

"Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года, но этот вопрос все еще обсуждается между партнерами", — констатирует Bloomberg.

Если будет найдено решение, которое преодолеет нынешние опасения, оно будет объявлено на встрече лидеров G7 в Италии в июне.

В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила агентству Bloomberg в воскресенье, 18 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что в качестве "стратегии выхода" союзникам следует взглянуть на реестр военных преступлений и ущерба, нанесенного Россией Украине, который подсчитывается в Гааге, и конфисковать эквивалентную стоимость.

Напомним, что в начале февраля стало известно: Украина национализирует нефтегазовые активы подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова на полмиллиарда гривен.

Также 7 февраля сообщалось, что украинское правительство решило вернуть активы советского наследия, которые оказались за рубежом и были присвоены Россией.