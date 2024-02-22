Трейдеры надеются, что Украина продолжит транспортировать газ из РФ, — Bloomberg (фото)

Еврокомиссия считает, что даже государства-члены, наиболее зависимые от российского газа, смогут пережить полное прекращение поставок из России.

Иностранные трейдеры мирового глобального рынка газа рассчитывают, что поставки российского газа через Украину продолжатся и после окончания срока действия текущего транзитного контракта. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, уже известно, что контракты на первый квартал 2025 года с точкой отсчета в начале нынешнего упали примерно на 20%. Об этом говорилось и на полях международной конференции E-world Energy & Water, прошедшей на днях в немецком Эссене.

Кроме того, по информации Bloomberg, там также обсуждался механизм, который позволит продлить поставки, чтобы обеспечить подачу газа.

"По словам одного из источников, одной из возможностей было бы, чтобы Россия предложила поставки на границе с Украиной", — подчеркивает агентство.

Однако Евросоюз ясно дал понять, пишет Bloomberg, что вряд ли будет вести переговоры с РФ о продлении существующего транзитного соглашения. Украина также заявила, что, несмотря на получение транзитных сборов по действующему контракту, она не будет продлевать его.

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По данным агентства, фактические российские потоки по транзитному трубопроводу составили менее 40% от контрактных объемов после того, как Россия резко сократила поставки в ЕС после вторжения в Украину.

Тем не менее, как замечает агентство, российский газ по-прежнему важен для ЕС и поступает по другим маршрутам, включая Турцию. Кроме того, Россия является вторым по величине поставщиком сжиженного газа в Западную Европу после США.

В РФ также заявляют, что поставки газа через Украину могут быть сохранены. Так, министр энергетики РФ Николай Шульгинов в январе дал понять, что транзит газа в Европу может продолжиться, поскольку после 2024 года могут быть изучены другие способы доставки газа через Украину.

Такое же мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который также в январе заявил, что поставки российского газа через Украину могут быть сохранены.

Поставки из ЕС

Вместе с тем Еврокомиссия считает, что даже государства-члены, наиболее зависимые от российского газа, смогут пережить полное прекращение поставок из страны, хотя, по мнению экспертов, могут возникнуть проблемы. По словам одного из инсайдеров, ЕС все же рассматривает возможность продления мер по сокращению спроса до следующей зимы.

"Ключевой проблемой является небольшое количество альтернативных маршрутов поставок. По украинскому маршруту в прошлом году прошло около 14 миллиардов кубометров, почти половина из которых пошла в Австрию", — подчеркнули эксперты агентства.

Тем не менее, есть и другие способы получения российского газа. Так, он мог бы импортироваться в Турцию по трубопроводу "Турецкий поток" объемом до 4 миллиардов кубометров, а остальная часть будет поступать за счет импорта СПГ.

Кроме того, Словакия могла бы получать газ из Польши, а Нидерланды, Италия и Германия могли бы поддержать Австрию и Чехию.

Напомним, что Украина располагает крупнейшими газовыми хранилищами в Европе, объем которых составляет 30 миллиардов кубометров. Европейским партнерам наша страна в целом может предложить около 15 миллиардов кубов.

Добавим также, что в 2024 году транзит российского газа через украинскую территорию действительно может остановиться. Причина: пятилетний контракт с Россией истекает в декабре.