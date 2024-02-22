В Украине рост цен на продукты в январе притормозил. Как на самом деле изменились цены и есть ли надежда на длительный период ценовой стабильности?

В январе потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 4,7% по сравнению с 5,1% в декабре. Такие данные предоставляет НБУ со ссылкой на Госстат. В то же время рост цен на продукты питания замедлился. Фокус составил рейтинг продуктов, которые больше всего подорожали и подешевели в Украине и исследовал, что будет дальше.

Цены притормозили: что именно повлияло на стоимость продуктов в первый месяц 2024 года

По информации Нацбанка, фактические темпы роста цен оказались в январе ниже траектории прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года.

Такая динамика обуславливалась:

увеличением предложения отдельных продуктов питания;

вторичными эффектами от значительных прошлогодних урожаев;

снижением мировых цен на нефть;

дальнейшим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Таким образом, рост цен на продукты питания притормозил. Например, хлеб; мучные и кондитерские изделия, а также мясные продукты и даже молоко, по данным Госстата, дорожали не так быстро, как прогнозировали. Более того, снизилась стоимость яиц, масла, круп и сахара, благодаря наращиванию производства и переориентации производителей на внутренний рынок.

Как изменилась средняя цена на продукты в Украине в январе

Продукт Цена в декабре, грн/кг Цена в январе, грн/кг Изменение цены за місяць, % Рис 51,36 51,28 -0,16 Батон 22,96 23,04 0,35 Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы 29,79 29,89 0,34 Мука пшеничная 15,85 15,69 -1,01 Крупы гречаные 30,46 28,87 -5,22 Говядина 243,64 251,64 3,28 Свинина 193,60 184,72 -4,59 Птица (тушки куриные) 90,25 89,92 -0,37 Филе куриное 160,74 159,80 -0,58 Колбасы вареные первого сорта 171,55 169,42 -1,24 Рыба мороженая 160,63 163,87 2,02 Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% 37,69 38,15 1,22 Сыры мягкие, жирные 176,76 181,13 2,47 Сметана жирностью до 15% 104,27 106,34 1,99 Яйца 56,18 51,02 -9,18 Масло сливочное 74,09 75,65 2,11 Рстительное масло 59,18 58,89 -0,49 Яблоки 20,49 22,05 7,61 Капуста белокочанная 11,19 14,31 27,88 Лук репчатый 15,09 16,86 11,73 Свекла 11,47 16,14 40,71 Морковь 11,43 14,43 26,25 Картошка 15,13 21,46 41,84 Сахар 33,29 32,23 -3,18 Источник: Госстат

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет, что в частности, молоко не снизилось в цене, а просто не растет теми большими темпами, которые были, например, в прошлом году.

"Но рост цен на молокопродукцию продолжается. И это будет продолжаться. У нас с вами остановка роста цен будет в апреле. А сейчас мы имеем рост цен. Он может немножко уменьшился, но он есть. Он меньше сейчас, чем был, потому что в январе были праздники — перед праздниками было увеличение спроса, в частности, и на жиры животного происхождения. Как следствие, в январе рост цен был выше. Но это не значит, что цены остановились и начали откат. Просто динамика немножко уменьшилась", — объясняет эксперт.

В то же время в январе подорожали некоторые овощи из борщевого набора, например картофель, капуста, свекла, морковь и лук. Больше всего в прошлом места подорожала свекла — на 40,7%. Цена яблок и тепличных томатов тоже пошла вверх. Как сообщили аналитики проекта East Fruit, цены на тепличные продукты в магазинах Украины вызваны высокими ценами на внутреннем рынке в Турции, откуда в зимний период традиционно осуществляют основные поставки этой продукции на рынок Украины.

Такая тенденция обусловлена поступлением более дорогой тепличной продукции, а еще — увеличением логистических затрат из-за блокирования польской границы.

Рост цен на продукты питания притормозил в Украине Фото: Из открытых источников

Ценовой прогноз на весну: как изменится стоимость продуктов

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что надо готовиться к подорожанию яиц из-за роста цен на комбикорм для птиц. Впрочем большого ценового скачка не будет.

"Так же у нас с борщевой группой. Посадили много лука, посадили много моркови. Точно не будет такого бешеного роста цен, как было в прошлом году. То есть все будет намного спокойнее", — сказал эксперт.

Относительно польской блокады, а вместе с ней возможностью дефицита в Украине молоко-сырья, о чем Фокус писал ранее, то эксперт несколько успокаивает: "Не будет никакого запрета (польского импорта — Фокус). Мы не будем воевать с поляками. На сегодняшний момент, это не более, чем предупредительная мера. Это такой намек на зеркальные реакции. Поляки же тоже не запретили украинское масло. Они лишь блокируют границы", — пояснил Пендзин.

Однако относительно молоко-сырья, которое Украина активно завозит из Польши, он прогнозирует действительно серьезную ситуацию.

"Растет цена на молоко-сырье. И это действительно влияет на цену на украинский аграрный продукт. Если вы пройдете по супермаркету, вы не увидите на сегодняшний момент ни одного импортного производителя — лежит наше отечественное масло. Но самая большая проблема и то, что мы собственно импортируем из Польши, — мы из Польши завозили молоко-сырье и твердые сыры. В чем проблема? В том, что в Украине достаточно большой объем молоко-сырья производится в хозяйствах населения. Люди сегодня резко уменьшили общий объем производства молоко-сырья, потому что физически просто не хватает рабочих рук. Мы же понимаем, что мобилизация жестко прошлась по селам, уменьшилось общее количество людей, которые там реально работают в аграрном бизнесе. Как следствие, мы имеем уменьшение предложений. В частности, и свиного мяса, потому что очень большая доля производилась свинины в домохозяйствах населения. Так же и с молоко-сырьем. Такая ситуация провоцирует рост цен на молочные продукты", — отметил Пендзин.

По его прогнозу, в Украине рост цен на молочную продукцию будет продолжаться до середины весны, пока животные не будут переведены на открытое содержание, ориентировочно в конце апреля.

В январе подорожали некоторые овощи из борщевого набора, например картофель, капуста, свекла Фото: Getty Images

Овощной бум, или почему растут цены на популярные в стране овощи

Относительно роста стоимости стратегических овощей, ситуация имеет те же причины, что и с молочным сырьем.

"Овощи выросли по-разному. Картофель вырос почти в три раза. Почему? Кто у нас производит на сегодня 90% картофеля, который мы едим? Домохозяйства населения. Картофель вырос, он есть в погребах, но для того, чтобы его вывезти на базар, нужны рабочие руки. Чтобы его передать в торговые сети, надо рабочие руки. Их меньше. И здесь произошла проблема, действительно, картофель вырос в цене. Я думаю, что рост его цены сейчас немножко остановился — достиг своего пика, но все равно, он по отношению к 2-х месячному периоду показал существенный рост: стоил 12 грн за кг, а сейчас — под 30 грн за кг", — отмечает экономист.

Отметим, что согласно данным Минфина, по состоянию на 22 февраля 2024 года индекс цен на продукты, в частности молочные составил 100,23% . По сравнению с предыдущим месяцем они подорожали: в среднем цены на эти продукты выросли на 0,23%.

В январе 2024 года этот индекс относительно декабря 2023 года составлял 101,44%.

Рост цены импортных овощей произошел из-за подорожания логистики в результате блокирования польской границы, а еще — из-за девальвации гривны.

Интересно, что по официальным данным, мясные продукты по сравнению с предыдущим месяцем подешевели — в среднем на 0,91%. В январе 2024 года этот индекс относительно декабря 2023 года составлял 100,46%. А вот индекс потребительских цен на фрукты и овощи в феврале 2024 года составил 105,06%. По сравнению с январем фрукты и овощи подорожали в среднем на 5,06%.

Цены на овощи толкают вверх два главных фактора. Первый — постепенное опустошение товарных остатков овощей урожая 2023 года. Второй — рост цены импортных овощей из-за подорожания логистики вследствие блокирования польской границы, а еще — из-за девальвации гривны. Ведь импортные товары закупаются за иностранную валюту. Между тем, курс гривны сегодня 22 февраля — уже 38,62 грн за доллар, тогда как по состоянию на 22 января официальный курс НБУ находился на отметке 37,53 грн/долл.