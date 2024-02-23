Пенсии в Украине: какую выплату получают украинцы без необходимого стажа

В 2024 году будущему пенсионеру, желающему оформить выплаты в 60-летнем возрасте, необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Выплаты украинцам, которые не накопили достаточного стажа для пенсии, для трудоспособных лиц не могут превышать 100% прожиточного минимума, который сейчас составляет 3 028 грн. Об этом сообщило издание "На пенсії".

Ежегодно минимальное количество лет страхового стажа в Украине растет. Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2024 году будущему пенсионеру нужно для получения соответствующих пенсионных выплат накопить 31 год стажа.

Украинцы без соответствующего страхового стажа имеют право на социальную помощь. Такая денежная помощь государством предоставляется людям, которые достигли пенсионного возраста и не успели накопить необходимый стаж.

Размер таких социальных выплат равен разнице между средним доходом на каждого члена семьи за предыдущие полгода, а также прожиточным минимумом для тех, кто потерял трудоспособность.

Для получения социальной помощи по возрасту украинским гражданам следует обратиться в территориальные органы социальной защиты по месту регистрации. Для этого нужно подать определенный перечень документов:

заявление;

паспорт;

сведения о доходах и имущественном состоянии за полгода до даты обращения за помощью;

ИНН;

справка о страховом стаже из Пенсионного фонда.

Каждые шесть месяцев государственная социальная помощь по возрасту пересчитывается. Изменения в среднемесячном совокупном доходе семьи и имущественном состоянии при этом учитываются.

Напомним, 24 декабря стало известно, что не все лица, которым не выплачивается пенсия из-за недостаточного страхового стажа, могут получать временную социальную помощь. Если человек получает другие выплаты, работает или имеет другие источники дохода, то ему государственные инстанции могут отказать в получении такого вида помощи.