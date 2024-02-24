Первый транш от Евросоюза поступит в Украину уже в марте, — Урсула фон дер Ляйен (фото)

На встрече 24 февраля премьер Денис Шмыгаль представил президенту Еврокомиссии "План взаимопонимания" для решения кризиса на украино-польской границе.

Первый транш размером 4,5 миллиарда евро по программе Ukraine Facility поступит в Украину уже в марте этого года. Об этом на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила в собственном аккаунте соцсети Х, что с главой украинского правительства, кроме того, они обсудили следующие шаги по кредиту стоимостью 50 миллиардов евро.

"Мы обсудили, как быть с украинским экспортом и решать проблемы на сухопутной границе. И нашу совместную работу по оборонной промышленности", — уточнила глава ЕК.

В свою очередь, Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона представила "План взаимопонимания" для решения кризиса на украино-польской границе.

"Рассчитываем на конструктивный трехсторонний диалог", — отметил премьер.

Также он подтвердил сотрудничество с ЕС в сфере оборонной промышленности и координацию действий в рамках инициативы Ukraine Facility.

Программа Ukraine Facility для Украины — что известно

Напомним, лидеры стран ЕС 1 февраля на специальном саммите в Брюсселе одобрили выделение Украине 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

5 февраля Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины — Ukraine Facility. Документ должен одобрить Европарламент на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.

За день до 24 февраля 2024 года в Украину прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Между странами был подписан договор о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.