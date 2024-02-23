Военная поддержка и развитие ВПК: Украина и Дания подписали документ о сотрудничестве (видео)

По словам президента Украины Владимира Зеленского, соглашение предусматривает помощь Киеву со стороны Копенгагена на сумму не менее 1,8 млрд евро в 2024 году.

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В пятницу, 23 февраля, Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Сильный документ, подтверждающий непоколебимую поддержку Данией нашего народа. В частности, на сумму не менее 1,8 млрд евро в текущем году", — сообщил глава государства.

Метте Фредериксен и Владимир Зеленский подписали документ о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве Украины и Дании: что известно

Текст документа, подписанного Владимиром Зеленским и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, опубликован на официальном сайте президента Украины. В нем идет речь об обязательствах Копенгагена по безопасности в отношении Киева.

Сообщается, что Дания готова на постоянной основе проводить консультации с Украиной по стратегическим вопросам и согласовывать и координировать оказываемую поддержку с целью укрепления защиты Украины от российской агрессии.

Согласно документу, Копенгаген будет продолжать поддерживать Киев в течение следующих десяти лет. В частности, речь идет о предоставлении долгосрочной военной помощи для самообороны, устойчивости и сдерживания будущей агрессии РФ. В соглашении указаны ключевые сферы, на которых будет сосредоточена поддержка:

военно-воздушные силы и противовоздушная оборона;

морская безопасность;

разминирование;

технологии и БПЛА;

прочие направления и насущные потребности Украины.

Отдельным пунктом в документе выделены обязательства Дании по способствованию развитию оборонно-промышленной базы Украины. Сообщается, что особое внимание будет уделяться обеспечению военного превосходства Украины, необходимого для самообороны от российской агрессии.

В соглашении сказано, что стороны вместе определят приоритетные сферы инвестирования, усилят меры по уменьшению существующих барьеров для сотрудничества и ограничений в цепочках поставок военных материалов.

Кроме того, участники соглашения будут способствовать повышению киберустойчевости Украины и продолжат сотрудничество в сфере противодействия российской дезинформации. Также упоминается о необходимости усиления санкций против России.

В свою очередь Украина обязуется имплементировать реформы, определенные ЕС, МВФ и НАТО, которые охватывают, в частности, управление, прозрачность, борьбу с коррупцией.

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между странами.

В тот же день Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали документ о сотрудничестве Украины и Франции в сфере безопасности.