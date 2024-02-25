"С большой долей вероятности": полеты в Украине возобновят уже в 2024 году, — ACL Europe

Первые авиарейсы, вероятно, будут возобновлены во Львове, поскольку аэропорт находится в западной части Украины, где более безопасно.

Первые полеты в Украине с большой вероятностью начнут выполняться до конца 2024 года, так как существуют технологии, позволяющие сделать перелеты безопасными даже в нынешних условиях. Об этом 22 февраля заявил в интервью "Интерфакс" гендиректора Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец.

По словам руководителя, несмотря на риски связанные с продолжающейся войной, в Украине не остановили железнодорожное сообщение, посчитав передвижение на поездах более безопасным.

"Несмотря на военные риски Украина не останавливает поезда, а они очень медленные в отличие от самолетов. Однако все почему-то решили, что авиация более опасна. Это не совсем правильно с точки зрения оценки рисков", — сказал Янковец.

Директор ACI EUROPE пояснил, что на сегодняшний день существуют технологии, которые повышают безопасность перелетов. В том числе речь идет и о средствах противовоздушной обороны, которые должны быть развернуты соответствующим образом и в правильных локациях. Все эти шаги, считает Янковец, необходимо согласовать с ЕС, прежде всего с Европейским агентством безопасности полетов (EASA).

"Мы обсуждали это в течение последних месяцев, достаточно долго, и я чувствую, что технически мы достигли значительного прогресса. Думаю, нам нужно настаивать, чтобы это произошло сейчас", — подчеркнул директор.

В то же время Янковец отметил, что пока неизвестно какая часть украинского воздушного пространства будет открыта, но первым аэропортом, который будет открыт в Украине, вероятно, станет Львов.

"Будет решение украинского правительства, какая часть воздушного пространства открывается. Многие говорят, что первым аэропортом, из которого возобновятся полеты, будет Львов, поскольку он находится в Западной Украине, где более безопасно", — сказал Янковец.

Напомним, еще в апреле 2023 поступила информация, о том, что в Украине работают над возобновлением полетов гражданской авиации. Как сообщил министр транспорта Франции Клеман Бон, украинские власти уже имеют "определенные соображения" по поводу открытия авиапространства.