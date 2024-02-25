Коммуналка в Украине: как правильно передать показания счетчиков онлайн
Ежемесячно до 28 числа стоит передавать показатели счетчиков холодной и горячей воды, а газового счетчика — с 1 по 5 число каждого месяца.
Украинским потребителям необходимо платить за электроэнергию, воду, газ и ежемесячно передавать показания счетчиков. "24 канал" рассказал, когда и как нужно их передавать.
Соответствующие показания можно вносить в режиме онлайн. Ежемесячно до 28 числа стоит передавать показатели счетчиков холодной и горячей воды. Есть возможность это сделать в соответствующие способы:
- На сайте;
- В личном кабинете;
- С помощью Viber-бота;
- В приложении с помощью Telegram-бота;
- По номеру контакт-центра (044) 202-0202.
Известно также, как подать показатели электросчетчика. Их следует указывать до 4 числа каждого месяца. Сделать это можно следующим образом:
- Через чат-бот (Viber, Facebook Messenger, Telegram);
- Позвонить в колл-центр ОСР;
- Через сайт ОСР (через личный кабинет);
- Другим способом, предусмотренным ОСР.
Показатели газового счетчика украинцы также должны подавать с 1 по 5 число. Их можно передать следующим способом:
- На сайте облгаза.
- Позвонить в контакт-центр облгаза;
- в чат-боте облгаза;
- Передавать оператору ГРМ (облгазу).
Украинские потребители также должны платить за транспортировку газа. Тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.
Напомним, в сентябре "Нафтогаз" объяснил, почему украинцам нужно передать показатели счетчиков до 5 октября. Показатели счетчика, как отметили в компании, можно передать онлайн с помощью пяти способов.