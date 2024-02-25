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Коммуналка в Украине: как правильно передать показания счетчиков онлайн

Мирослав Гурко
Фото: zn.ua | Как украинцам правильно передать показатели счетчиков онлайн

Ежемесячно до 28 числа стоит передавать показатели счетчиков холодной и горячей воды, а газового счетчика — с 1 по 5 число каждого месяца.

Украинским потребителям необходимо платить за электроэнергию, воду, газ и ежемесячно передавать показания счетчиков. "24 канал" рассказал, когда и как нужно их передавать.

Соответствующие показания можно вносить в режиме онлайн. Ежемесячно до 28 числа стоит передавать показатели счетчиков холодной и горячей воды. Есть возможность это сделать в соответствующие способы:

  • На сайте;
  • В личном кабинете;
  • С помощью Viber-бота;
  • В приложении с помощью Telegram-бота;
  • По номеру контакт-центра (044) 202-0202.

Известно также, как подать показатели электросчетчика. Их следует указывать до 4 числа каждого месяца. Сделать это можно следующим образом:

  • Через чат-бот (Viber, Facebook Messenger, Telegram);
  • Позвонить в колл-центр ОСР;
  • Через сайт ОСР (через личный кабинет);
  • Другим способом, предусмотренным ОСР.

Показатели газового счетчика украинцы также должны подавать с 1 по 5 число. Их можно передать следующим способом:

  • На сайте облгаза.
  • Позвонить в контакт-центр облгаза;
  • в чат-боте облгаза;
  • Передавать оператору ГРМ (облгазу).

Украинские потребители также должны платить за транспортировку газа. Тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.

Напомним, в сентябре "Нафтогаз" объяснил, почему украинцам нужно передать показатели счетчиков до 5 октября. Показатели счетчика, как отметили в компании, можно передать онлайн с помощью пяти способов.