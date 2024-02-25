Коммуналка в Украине: как правильно передать показания счетчиков онлайн

Ежемесячно до 28 числа стоит передавать показатели счетчиков холодной и горячей воды, а газового счетчика — с 1 по 5 число каждого месяца.

Украинским потребителям необходимо платить за электроэнергию, воду, газ и ежемесячно передавать показания счетчиков. "24 канал" рассказал, когда и как нужно их передавать.

Соответствующие показания можно вносить в режиме онлайн. Ежемесячно до 28 числа стоит передавать показатели счетчиков холодной и горячей воды. Есть возможность это сделать в соответствующие способы:

На сайте;

В личном кабинете;

С помощью Viber-бота;

В приложении с помощью Telegram-бота;

По номеру контакт-центра (044) 202-0202.

Известно также, как подать показатели электросчетчика. Их следует указывать до 4 числа каждого месяца. Сделать это можно следующим образом:

Через чат-бот (Viber, Facebook Messenger, Telegram);

Позвонить в колл-центр ОСР;

Через сайт ОСР (через личный кабинет);

Другим способом, предусмотренным ОСР.

Показатели газового счетчика украинцы также должны подавать с 1 по 5 число. Их можно передать следующим способом:

На сайте облгаза.

Позвонить в контакт-центр облгаза;

в чат-боте облгаза;

Передавать оператору ГРМ (облгазу).

Украинские потребители также должны платить за транспортировку газа. Тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.

Напомним, в сентябре "Нафтогаз" объяснил, почему украинцам нужно передать показатели счетчиков до 5 октября. Показатели счетчика, как отметили в компании, можно передать онлайн с помощью пяти способов.