Украинцы получают платежки с долгом за газ, которого нет: в "Нафтогазе" назвали причину

Подобные сообщения поступают гражданам, которые некорректно оплачивали счета, не указывая лицевой счет в назначении платежа, или не передавали показания счетчиков.

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Некоторым украинцам могут звонить по поводу задолженности за газ, которой нет. В компании "Нафтогаз" рассказали, почему так может произойти, и что делать в таком случае.

В компании отметили, что потребителям, которые некорректно оплачивали счета за потребительский природный газ, то есть не указывали лицевой счет в назначении платежа, могут прийти сообщение о долге. Ведь в таком случае деньги сохраняются на счету "до выяснения".

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Что делать в таком случае

В "Нафтогазе" рассказали, что потребителю, который оказался в подобной ситуации, нужно составить с поставщиком услуг акт сверки расчетов. Таким образом в компании смогут убедиться, что все оплаты, которые были осуществлены, зачислены именно на лицевой счет клиента.

Также компания сможет перенести средства на лицевой счет в случае неправильно зачисленных оплат от потребителя и при условии предоставления полного пакета документов от плательщика для переноса денег.

Кроме этого, долг может возникнуть, если потребитель не передает показания, ведь в таком случае оператор ГРМ передает показатели не фактически потребленного объема газа, а расчетного. В результате потребителю нужно передать показания счетчика или вызвать контролера ОГРМ и осуществить контрольное снятие показаний прибора учета.

"В следующем месяце мы получим скорректированные объемы потребления, которые уменьшат или увеличат сумму задолженности", — добавили в "Нафтогазе".

Напомним, в октябре "Нафтогаз" попросил клиентов не передавать персональные данные онлайн. В компании считают, что таким образом мошенники могут ограбить банковские счета украинцев.

Ранее в "Нафтогазе" рассказали, почему некоторые украинцы после перехода на услуги компании не могут передать показатели счетчика. В частности, аккаунты некоторых клиентов на 104.ua были заблокированы, тогда как информация о платежах не сохранилась.