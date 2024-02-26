Украинцы будут зарабатывать, покупая отечественные товары: какую идею реализует Кабмин

По словам министра экономики Юлии Свириденко, кэшбек сервис для украинцев должны разработать в течение следующих трех месяцев.

В 2024 году, как ожидается, в Украине заработает программа национального кэшбека "Покупай украинское", благодаря которой украинцам будут возвращать часть средств, за покупку товаров украинских производителей. Об этом сказал в ходе мероприятия "Сделано в Украине" 26 февраля президент Владимир Зеленский, сообщает издание Fоrbes.

По его словам, специалисты уже воплощают технические и экономичные параметры программы. Планируется, что деньги гражданам Украины будут возвращать на специальную карту.

"За покупку определенных типов товаров и услуг, производимых в Украине, граждане смогут вернуть часть средств на специальную карту. Чтобы деньги оставались и работали в Украине", – сказал он.

Тем временем министр экономики Юлия Свириденко, по информации издания "Суспільне. Новини" отметила, что на разработку подобного сервиса необходимо около трех месяцев.

"Только сегодня получили поручение от президента разработать кэшбек сервис для украинцев. Однозначно, что эта программа повысит лояльность украинских потребителей к украинским товарам", — подчеркнула она.

При этом правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства, в частности, бренд "Сделано в Украине", написал в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Суммарный прогнозируемый эффект роста потребительского спроса – это +0,14% нашего ВВП, это свыше 22 тысяч новых рабочих мест, это свыше четырех миллиардов гривен дополнительных поступлений в бюджет", – написал он.

Напомним, что украинские предприниматели опасаются, что новый закон о мобилизации сильно навредит украинской экономики в условиях полномасштабной войны с Россией. Поэтому бизнес-ассоциации призывают изменить пункты законопроекта, касающиеся изъятия транспорта и электронных повесток.

Также Фокус писал о том, что в Украине предлагают отсрочить реформу Бюро экономической безопасности (БЭБ).