Программа кэшбэка от Зеленского: эксперты объяснили, каким будет эффект для экономики Украины

По словам комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, экономика страны может получить дополнительные поступления, если национальный кэшбек свяжут с восстановлением жилья.

Национальная программа "Покупай украинское", о запуске которой 26 февраля объявил президент Владимир Зеленский, во взаимодействии с программой государственных компенсаций "еВідновлення", способна аккумулировать для украинской экономики до 60 миллиардов долларов. Об этом заявила глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, этот план можно реализовать, если граждане будут использовать отечественные материалы, когда будут восстанавливать свое жилье, уничтоженное российскими оккупантами. Так, украинцы будут покупать строительные материалы отечественных производителей за средства программы "еВідновлення", а часть денег как предполагается, людям будут возвращать на специальную карту.

Отмечается также, что положительный эффект от такого объединения получат и отечественные производители строительных материалов, производственные мощности которых сейчас загружены лишь на 25-30%, хотя до полномасштабного вторжения ВС РФ 90% всех стройматериалов производились именно в Украине.

"Финансовый профит отечественной строительной отрасли от восстановления Украины прогнозируемо составит 65 миллиардов долларов. Причем 5,5 миллиардов долларов из них смогут пойти на уплату налогов, не менее 1,5 миллиарда долларов — в Пенсионный фонд. Кроме этого, это около 100 тысяч рабочих мест. А это, в свою очередь, оживит и сферу услуг, и торговлю, и другие сопутствующие отрасли", — пояснила она.

Чтобы на рынке было как можно меньше фальсификата, качество украинских строительных материалов будут контролировать благодаря имплементации 305 регламента ЕС, а также е-кабинет производителя строительной продукции, который заработал в 2023 году.

Программа "Покупай украинское" — что известно

27 февраля глава государства Владимир Зеленский заявил о планах запустить программу национального кэшбэка "Покупай украинское". По его словам, украинцам хотят возвращать часть средств, когда они будут покупать товары украинских производителей, на специальную карту. По словам президента, сейчас воплощаются технические и экономические параметры программы.

По информации Елены Шуляк, сейчас программа кэшбека находится на стадии разработки — готовятся финансовые и технические параметры украинского кэшбека. Правительство планирует запустить программу "Покупай украинское" до конца 2024 года, поскольку это позволит оставить украинские деньги в стране.

Напомним, что Верховная Рада Украины 22 февраля 2024 года поддержала во втором чтении законопроект №10208 и позволила украинцам, которые потеряли жилье во время полномасштабной войны с Россией использовать жилищный сертификат "еВідновлення", чтобы купить жилье по программе "еОселя". Также напомним, как свидетельствуют опрос Центра Разумкова, который проходил в период с 19 по 25 января 2024 года, почти у 60% украинцев плохое финансовое состояние, а 11% живут на грани бедности.