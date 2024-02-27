В очереди на границе со Словакией умер 35-летний украинский водитель (видео)

Мужчина стоял в очереди грузовиков в 100 км от границы. Сколько ему еще было ехать, неизвестно

В Словакии умер украинский водитель грузовика. Он стоял в очереди на пересечение границы. Об этом эфире "Мы-Украина" сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин.

По его словам, перевозчики, которые стоят в очередях с польской стороны, пытаются объехать через Словакию и Венгрию.

"Мы получили информацию, что один из водителей, 35 лет, который стоял на территории Словакии в очереди сегодня умер. Трудно сказать, напрямую ли это связано с очередями, забастовщиков рядом не было. Он стоял в 100 км от границы, сколько ему еще было ехать неизвестно", — сказал Балин.

Он добавил, что судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти украинца. Балин также подчеркнул, что у погибшего осталась семья.

"Череда таких смертей продолжается. Я не понимаю, почему на это не реагируют компетентные органы Польши и почему не отменяют забастовку", — подчеркнул Балин.

В память об умершем коллеге водители грузовиков, которые застряли в очереди на границе с Украиной, включили аварийки и сигналили.

Напомним, что 21 февраля президент Зеленский отреагировал на события на польско-украинской границе. Он предложил чиновникам встретиться прямо на КПП. Незадолго перед этим протестующие сбили замки с грузовиков и грузовых вагонов и высыпали украинское зерно на землю.

Чеслав Секерский, министр сельского хозяйства Польши, считает, что в отдельных отраслях в отношении импорта из Украины нужна полная блокада, как в случае с зерновыми.

Поляки 9 февраля заблокировали пункт пропуска "Шегини". Там собралось около 100 человек и почти 50 транспортных средств.