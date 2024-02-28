Россия бьет рекорды по экспорту нефти: кто торгует с агрессором

Общий экспорт российской нефти вырос почти до самого высокого уровня за четыре месяца.

Россия продолжает наращивать экспорт своей нефти морем. Так, в феврале 2024 года стране-агрессору удалось достичь максимальных с ноября 2023 года показателей. Об этом 28 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, временное прекращение поставок российской сырой нефти Sokol с острова Сахалин на Тихоокеанском побережье компенсировано стремительным ростом поставок нефти ESPO из порта Козьмино в Приморском крае. Объем экспорта повысился почти до самого высокого уровня за четыре месяца.

Так, еженедельные поставки выросли около 365 тысячи баррелей ежедневно, достигнув уровня 3,5 миллиона. Это почти на 215 тысяч баррелей в день выше целевого показателя по состоянию на 5 ноября 2023 года.

Так россиянам удалось компенсировать трудности с поставками нефти Sokol. Проблемы возникли из-за американских санкций, которых опасались нефтепереработчики в Индии. Но около 14 грузов общим объемом 10 миллионов баррелей с нефтью этого сорта все еще находятся на судах.

"С декабря Москва изо всех сил пытается доставить нефть Sokol в Индию, поскольку это основной рынок сбыта для российских нефтепродуктов. При этом нефтеперерабатывающие заводы Индии опасаются санкций США и жалуются, что поставки слишком дорогие", — сказано в публикации.

Также журналисты отмечают, что ранее в Индию были доставлены три груза нефти сорта Sokol, а еще несколько грузов были перенаправлены в Китай.

"Все семь специализированных судов, которые вывозят нефть с экспортного терминала, были загружены на прошлой неделе, и ни один из них не смог принять новые партии", — сказано в статье.

По данным агентства, Индия снова импортирует российскую нефть после двухмесячного перерыва. Сообщается, что закупкой занималась компания Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS).

Напомним,13 февраля сообщалось, что Россия не может использовать часть флота для перевозки нефти из-за санкций. Тем временем, по данным Bloomberg, в течение 11 месяцев 2023 года, в России пробурили нефтедобывающих скважин на общую глубину в 28,1 тысячи километров.