Запрет на алмазы: крупнейший производитель РФ остался без заработка из-за санкций

По информации журналистов, в 2023 году прибыль крупнейшей алмазодобывающей компании в мире "Алроса" снизилась до 925 миллионов долларов.

На фоне международных санкций за войну против Украины в России начал терять прибыль крупнейший производитель алмазов "Алроса". Как сообщает издание Reuters, годовая чистая прибыль компании снизилась на 15,2%.

Отмечается, что недавно в компании отчитались о годовой чистой прибыли за 2023 год. По информации россиян, компания заработала 85,18 миллиарда рублей (925 миллионов долларов). Это на 15,2% меньше, чем в 2022 году, хотя в "Алросе" утверждают, что оборот компании вырос на 9,2%.

"В январе Европейский Союз добавил крупнейшего производителя алмазов в России, в свой санкционный список из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину", — говорится в публикации.

Отметим, что "Алроса" — это крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, принадлежащая российскому государству. На нее приходится более 90% всей добычи алмазов в России. Она приносит существенный доход правительству России, и является важной частью экономики страны-агрессора.

Запрет на импорт российских алмазов в ЕС: детали

Запрет на торговлю алмазами российского производства заработал 1 января 2024 года. Соответствующее решение было принято в рамках 12-го пакета санкций Европейского Союза против России.

В рамках принятых мер будет действовать запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу бриллиантов из РФ. В то же время ограничение в отношении российских бриллиантов, которые обрабатываются в третьих странах, должны ввести 1 марта. Санкции будут действовать до 1 сентбяря текущего года.

Также 12 пакет санкций, предусматривает ограничения на технологии, которые используются Россией в военных целях. Речь идет о:

сварочных машинах;

химикатах;

литиевых батареях;

двигателях для беспилотников и другое.

Напомним, в Украине говорят, что России по-прежнему удается обходить санкции. Так, страна агрессор покупает компоненты за рубежом и использует их для создания оружия. НАПК ведет учет таких компонентов: их насчитали около 3 тысяч. Тем временем Европейский Союз 23 февраля принял 13-й пакет санкций против России. В санкционных списках оказались 88 юридических лиц и 106 физлиц.