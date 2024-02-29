Кто легко найдет работу через пять лет: украинцам назвали профессии

По словам замминистра образования Михаила Виниицкого, в ведомстве уже знают, какие специалисты потребуются государству через пять лет.

После полномасштабного вторжения России тысячи украинцев остались без работы, некоторым гражданам даже пришлось сменить профессии, пройдя переквалификацию. Ситуация на рынке труда будет меняться и в дальнейшем, но через пять лет в Украине будет серьезный спрос на врачей, инженеров, психологов и реабилитологов. Об этом сказал в эфире национального телемарафона 27 февраля заместитель министра образования Михаил Винницкий.

По его словам, в приоритете будут именно учителя и врачи, однако ожидается, что повысится спрос и на другие профессии.

"Инженеры-строители, инженеры-архитекторы – нужны будут для восстановления, психологи, реабилитологи. Это профессии, по которым мы однозначно понимаем, есть прогноз, что нам они потребуются через лет пять", – сказал он.

При этом Винницкий отметил, что пока сложно сказать, как будет с работой у людей с другими специальностями.

"Фактически мы говорим, что некоторые профессии – это подготовка скорее к самореализации личности, чем подготовка к какой-либо профессии", – рассказала представитель Минобразования.

Он также подчеркнул, что в Украине останется государственный заказ на те специальности, которые можно спрогнозировать, а на другие будет оставаться небольшое количество госзаказа и грантовая система.

Индексация зарплат в 2024 году

Правительство обязало украинских работодателей проиндексировать заработные платы своих сотрудников в 2024 году. По информации Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда), расчет индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2024 года.

"Таким образом, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется", — подчеркнули в госструктуре.

Ранее представительница Государственного центра занятости Елена Мельник рассказала, кому из украинцев сейчас сложно найти работу и объяснила почему. Также Фокус рассказывал, какими 300 лет назад были самые популярные профессии.