Почти без шансов найти работу: почему некоторые украинцы неинтересны работодателям

В Государственном центре занятости рассказали, с какими профессиями украинцам сложно найти работу и объяснили почему.

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Компьютеризация затронула почти все сферы общества. Сейчас уже невозможно представить, чтобы в промышленном производстве, офисной работе, торговле, учебе, медицине, не использовалась цифровая техника. Компьютеры и автоматизированные системы не только существенно облегчают работу людей, но и перебирают себя некоторые их функции. С появлением компьютеров исчезли целые профессии, поэтому сейчас в Украине большие трудности с трудоустройством испытывают специалисты, сфера деятельности которых была компьютеризирована. Об этом сказала в интервью изданию "РБК-Украина" исполняющая обязанности директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

"Все из-за прогресса. Например, операторы компьютерного набора, администраторы или бухгалтеры ручного счета — им сложно. Есть достаточно много людей с такими профессиями", — рассказала она.

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По ее словам, сейчас трудно найти работу гражданам, которые когда-то овладели следующими профессиями:

почтальон;

уборщик;

укладчик-упаковщик;

подсобный рабочий;

помощник воспитателя;

делопроизводитель, экономист;

юрист;

администратор;

специалист государственной службы.

Как украинцы меняют профессии, чтобы найти работу

На сложности с трудоустройством в Украине влияет не только технический прогресс, но и война. Например, премьер-министр Денис Шмыгаль 21 февраля 2024 года заявил, что из-за полномасштабного вторжения ВС РФ Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест.

Тем временем украинцам, которые потеряли работу во время войны, с трудоустройством помогает государство. Речь о ваучерах для обучения новой специальности, которым с начала 2024 года уже воспользовались почти две тысячи граждан.

21 февраля в Министерстве реинтеграции рассказали, что в список наиболее востребованные профессий и специальностей, которые украинцы получают через ваучеры, входят:

медсестринство;

повар;

дошкольное образование;

медицина;

тракторист;

водитель;

экстренный медицинский техник;

водитель погрузчика.

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Ранее Фокус рассказывал, как меняется украинский рынок труда во время войны и что происходит с зарплатами населения. Также мы писали, в каких специалистах сейчас нуждаются Вооруженные силы Украины.