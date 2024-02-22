Майже без шансів знайти роботу: чому деякі українці нецікаві роботодавцям

У Державному центрі зайнятості розповіли, із якими професіями українцям складно знайти роботу й пояснили чому.

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Комп'ютеризація торкнулася майже всіх сфер суспільства. Нині вже неможливо уявити, щоб у промисловому виробництві, офісній роботі, торгівлі, навчанні, медицині не використовувалася цифрова техніка. Комп'ютери й автоматизовані системи не тільки суттєво полегшують роботу людей, а й перебирають на себе деякі їхні функції. З появою комп'ютерів зникли цілі професії, тож наразі в Україні великих труднощів із працевлаштуванням зазнають фахівці, сфера діяльності яких була комп'ютеризована. Про це сказала в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" виконувачка обов'язків директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

"Усе через прогрес. Наприклад, оператори комп'ютерного набору, адміністратори або бухгалтери ручного рахунку — їм складно. Є досить багато людей із такими професіями", — розповіла вона.

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За її словами, зараз важко знайти роботу громадянам, які колись опанували такі професії:

листоноша;

прибиральник;

укладальник-пакувальник;

підсобний робітник;

помічник вихователя;

діловод, економіст;

юрист;

адміністратор;

фахівець державної служби.

Як українці змінюють професії, щоб знайти роботу

На складнощі з працевлаштуванням в Україні впливає не тільки технічний прогрес, а й війна. Наприклад, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 21 лютого 2024 року заявив, що через повномасштабне вторгнення ЗС РФ Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць.

Водночас українцям, які втратили роботу під час війни, із працевлаштуванням допомагає держава. Ідеться про ваучери для навчання нової спеціальності, якими з початку 2024 року вже скористалися майже дві тисячі громадян.

21 лютого в Міністерстві реінтеграції розповіли, що до списку найзатребуваніших професій і спеціальностей, які українці отримують через ваучери, входять:

медсестринство;

кухар;

дошкільна освіта;

медицина;

тракторист;

водій;

екстрений медичний технік;

водій навантажувача.

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