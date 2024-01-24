Корчмар, власник кав'ярні і коваль: топ 12 найпопулярніших професій 300 років тому

Те, чим люди заробляли на життя кілька століть тому, може здатися напрочуд знайомим або ж навпаки — незвичайним.

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Якби ми могли сісти в машину часу і опинитися в 1720-х роках, світ був би зовсім іншим. Ні електрики, ні інтернету, повільніший темп подорожей. Проте, як не дивно, деякі професії можуть здатися цілком знайомими, пише Grunge.

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Духовенство

На початку XVIII століття релігія відігравала центральну роль у житті людей. Священнослужителі, освічені та шановані особи, мали значний вплив. Епоха стала свідком змін, коли Просвітництво кинуло виклик релігійним віруванням.

Попри це релігійне відродження в американських колоніях, відоме як Велике пробудження, відродило християнство. Однією з найвидатніших і найсуперечливіших постатей цього періоду був Джонатан Едвардс, служитель з Нової Англії, чия проповідь 1741 року "Грішники в руках розгніваного Бога" наголошувала на божественному суді та вродженій гріховності людської природи.

Кравець

Інтер'єр кравецької майстерні. Невідомий художник, бл. 1780 р. Фото: Вікіпедія

Створювати одяг у XVIII столітті вважалося кропіткою працею, що потребувала кваліфікованих кравців. Міста кишіли кравцями, переважно чоловіками, які проходили багаторічне навчання, а тканина стала найбільш імпортованим товаром у колоніях.

У той час як європейські кравці спеціалізувалися на чомусь одному, їхні колоніальні колеги з Америки пропонували широкий асортимент одягу для різноманітних клієнтів. Попри труднощі, деякі жінки також долучалися до ремесла, роблячи свій внесок у розвиток суспільства.

Наприкінці XVII у Франції швачки змогли створити власну гільдію, хоча французька гільдія кравців отримала підтримку королівської влади і заблокувала жінкам доступ до багатьох конкурентних ринків.

Друкар

У друкарні XVIII століття друкар мав зібрати сторінку літеру за літерою і в зворотному порядку, щоб забезпечити правильне розташування надрукованих рядків

Друкарський верстат, ймовірно, з'явився в Китаї у IX столітті. Хоча до 1720-х років він уже був добре розвинений, не можна заперечувати, що друковане слово стало дуже популярним. Частково це пояснюється тим, що друковані видання, газети та інші тексти відіграли ключову роль у підготовці до Американської революції.

У друкарні XVIII століття друкар мав зібрати сторінку літеру за літерою і в зворотному порядку, щоб забезпечити правильне розташування надрукованих рядків. Після того, як все правильно упорядкували в раму, її передавали до друкарського верстата, де інший працівник покривав шрифт фарбою.

Друкар опускав аркуш паперу на вкритий фарбою шрифт і притискав його до преса з силою близько 200 фунтів, після чого він залишався у такому стані приблизно 15 секунд. Це повторювалося протягом усього робочого дня, який міг легко розтягнутися за 12 годин.

Власник кав'ярні

Лондонська кав'ярня XVII століття Фото: Вікіпедія

Хоча сьогодні Британія відома як країна любителів чаю, колись тут домінував інший кофеїновмісний напій. Кав'ярні вперше з'явилися в Англії у 1652 році в Оксфорді, а до 1700-х років, здавалося б, були скрізь.

Проте в цих закладах подавали не підсолоджені, змішані напої, а дуже гірку каву, яку більше цінували за її ефект, ніж за смак. Енергійні кавомани перетворили кав'ярні на соціальні центри, де чоловіки могли спілкуватися, дискутувати та укладати ділові угоди.

Однак жінкам часто відмовляли у вході. Попри цей та інші не надто приємні моменти (деякі кав'ярні мали серйозну репутацію дешевих закладів), заклади залишалися популярними, аж доки наприкінці XVIII століття не з'явився чай.

Тесляр

Кваліфіковані майстри по дереву були незамінними у XVIII століття. Від будівництва споруд до виготовлення бочок і коліс — їхня робота торкалася різних аспектів повсякденного життя.

Бондарі, зокрема, виготовляли дерев'яні бочки та діжки. Ще до появи картонних коробок та металевих транспортних контейнерів, ці предмети були необхідні для зберігання та транспортування різноманітних товарів.

Пивовар

Може здатися, що у XVIII столітті жінки не мали доступу до багатьох професій. Реальність складніша, особливо якщо врахувати, що багатьом з них потрібно було годувати сім'ї та оплачувати рахунки.

Тоді одним із найпопулярніших видів діяльності серед європейських та колоніальних жінок було пивоваріння. Хоча в сучасному пивоварінні все ще домінують чоловіки, його історія свідчить про те, що це була переважно жіноча робота.

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У Європі жінки того часу створювали невеликі пивоварні, щоб водночас заробляти гроші і доглядати за домом та його мешканцями. Робота виникла зі стандартного завдання домогосподарки — варити слабоалкогольний ель для сім'ї. Будь-який надлишок елю господиня могла продати, і її стали називати "елеваркою" (alewife).

До 1700-х років жінки також керували більш офіційними пабами. Проте за ними закріпилася сумнівна репутація. Їх вважали брудними, аморальними людьми, які могли навіть бути відьмами. Незабаром жінок витіснили дедалі суворіші закони, які дозволяли чоловікам-пивоварам зайняти їхнє місце в цій галузі.

Лимар

Володіння конем у XVIII столітті було ознакою фінансового комфорту, а лимарі обслуговували еліту, виготовляючи сідла, вуздечки та інші шкіряні вироби. Досягнення майстерності в цьому ремеслі вимагало тривалого навчання та спеціальних навичок.

Стати майстром-лимарем також означало створити власні унікальні візерунки, які потім потрібно було ретельно охороняти, щоб інший фахівець не вкрав інтелектуальну власність і не переманив клієнтську базу конкурента.

Перукар

Незабаром, завдяки придворним законодавцям моди, перука стала символом високого рангу і глибоких кишень. У ранніх американських колоніях деякі знатні люди все ще носили перуки, тоді як інші пудрили волосся в білий колір, щоб імітувати зовнішній вигляд.

Виготовлення перук також вимагало багато праці та часу. Група фахівців створила репродукцію перуки XVIII століття, яку використовував бостонський купець Генрі Бромфілд (перука зберігалася в шкаралупі кокосового горіха).

Проєкт зайняв близько 145 годин праці. Після оброблення самого матеріалу, перукарі плели, зшивали і зав'язували перуку вручну (тільки на зав'язування вузлів пішло 45 годин).

Корчмар

Таверни були не просто місцем, де можна було випити, вони слугували важливими соціальними центрами, місцями зустрічей і навіть місцями для політичних дебатів Фото: Вікіпедія

Таверни були не просто місцем, де можна було випити, вони слугували важливими соціальними центрами, місцями зустрічей і навіть місцями для політичних дебатів. Попри популярність своїх закладів, власникам таверн доводилося мати чимало клопоту.

Від них вимагалося продавати пристойну продукцію, а також дбати про те, щоб у їхній таверні було весело. Водночас їм доводилося рахуватися з місцевими законами та суспільними поглядами на менш апетитні розваги, такі як азартні ігри та танці.

Проте, навіть якщо люди з вищих верств суспільства трималися якомога далі від деяких таверн, очевидно, що ці місця були центральними для деяких громад.

Ба більше, таверни забезпечували потенційно рятівний дохід для жінок у той час, коли багато не мали прибутковішої роботи. Насправді колоніальними американськими тавернами частіше керували жінки, ніж чоловіки. Жінка могла навіть успадкувати бізнес (і вже наявну ліцензію) від померлого чоловіка або власної матері.

Коваль

Коваль був ключовою фігурою у XVIII століття, виготовляючи необхідні металеві предмети для повсякденного життя. Від цвяхів до плугів — їхні навички мали високий попит. Ковалі демонстрували високий рівень майстерності, працюючи в суворих умовах, щоб надати металевим виробам потрібної форми.

Лише промислова революція у XIX столітті зменшила значення ковальської справи. Доти їх цінували як ключових ремісників.

Пекар

Пекарі відігравали життєво важливу роль у громадах, забезпечуючи свіжим хлібом обмежених у часі покупців. Пекарні з їхніми великими печами могли серйозно нагріватися. Тому пекарі іноді роздягалися до мінімуму одягу, хоча принаймні носили головні убори, щоб зберегти тісто чистим.

Вони також працювали в ненормований робочий день, прокидаючись рано, як і сучасні пекарі, щоб підготувати випічку до дня. Окрім цього, заробітна плата була дуже мінливою, і записи з середини та кінця XVIII століття у Франції показують, що оплата праці пекарів перебувала в стані стагнації.

Враховуючи важкі умови праці, попит на високу кваліфікацію та незадовільну оплату, мабуть, не дивно, що суперечлива ситуація з пекарями та дефіцит хліба стали однією з причин, що призвели до Французької революції.

Аптекар

П'єтро Лонгі. "Аптекар", 1752. Галерея Академії, Венеція Фото: Вікіпедія

Коли людина у XVIII столітті занедужувала і мала можливість отримати кваліфіковану допомогу, вона, найімовірніше, зверталася до аптекаря. Ці медичні працівники були частиною трирівневої системи охорони здоров'я європейського зразка, до якої також входили хірурги та терапевти.

Якщо останні двоє частіше діагностували та лікували пацієнтів, то аптекарі діяли як перші фармацевти, змішуючи та відпускаючи ліки зі спеціальної роздрібної крамниці.

Аптечні крамниці покладалися на маркетинг, їхній зовнішній вигляд передбачав полиці зі скляними та керамічними баночками, що містили необхідні інгредієнти. Самі аптекарі також виготовляли багато ліків у своїй крамниці, часто змішуючи і подрібнюючи інгредієнти за допомогою ступки і товкачика, які досі зображені на деяких сучасних логотипах аптек.

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