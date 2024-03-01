Польша будет работать над эмбарго на агропродукцию из РФ и Беларуси, — Дональд Туск

Польский премьер Дональд Туск сказал, что обсуждал закрытие границы с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По его словам, такое решение будет иметь последствие для двух сторон.

Польша будет работать над эмбарго на агропродукцию из России и Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с польскими фермерами 29 февраля, пишет "Радио Свобода".

Сообщается, что встреча продолжалась около четырех часов. Туск сказал, что стороны смогли обсудить предложения протестующих у границы с Украиной фермеров. Он назвал их требования аргументированными, однако отметил, что некоторые из них касаются изменения сельскохозяйственной политики ЕС.

Туск отметил, что он и протестующие хотят защитить польское фермерство, польский рынок, европейский рынок перед очень несправедливыми последствиями решения о либерализации торговли с Украиной.

Он заявил, что фермеры Люблинского воеводства, которые выращивают малину, не выдерживают конкуренцию с Украиной. Однако Туск сказал, что Варшава хочет и будет продолжать помогать Украине. Более того, с этим согласны все участники встречи. Они считают, что пункты пропуска должны быть открыты для транспортировки военной и гуманитарной помощи.

"Я не говорю о тех, кто приклеивается к фермерским протестам, тем политическим группам", – сказал он.

Туск сказал, что планируется ввести эмбарго на аграрную продукцию из России и Беларуси.

"Будем совместно работать над введением эмбарго на российскую и белорусскую агропродукцию. Это в голову не укладывается, что во время войны, когда мы говорим, что Украина должна была обложена какой-то пошлиной, чтобы одновременно продукты российские и белорусские попадали в Европу без всяких ограничений", — сказал он.

Сообщается, что требованием фермеров было финансирование ЕС транспортировки зерна с европейских рынков в страны, которые в нем нуждаются. Его поддержал и сам Туск. Так, в самой Польше около 9 миллионов тонн избытка зерна.

Туск отметил, что обсуждал закрытие границы с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Такое решение будет иметь последствие для двух сторон. Оно будет принято только в том случае, если от ЕС не будет отзывов на требования поляков.

Польша покупает зерно в РФ и Беларуси: что известно

Напомним, 27 февраля издание "Украинская правда" сообщило, что в Польше правоохранители задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью.

При этом в польской полиции заявили, что не задерживали Михаила Ткача на польской границе. В ведомстве заявили, что информация о задержании является фейком. Однако главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева заявила, что правоохранители Польши "врут" и она готова это доказать.

29 февраля журналисты "Украинской правды" заявили, что Польша увеличила закупку агропродукции в России. Странам ЕС никто не запрещал торговать с Россией и Беларусью, поскольку нет соответствующих санкций. С начала войны в Украине товорооборот между Польшей и РФ вырос в несколько раз. Так, в стране есть по меньшей мере 3 крупных компании, которые закупают агропродукцию страны-оккупанта в больших объемах.

Расследование УП о агропродукции РФ в Польше

Отметим, что ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сказал, что Украина не обсуждает закрытие границы с Польшей. По его словам, решение о закрытии границ "не будет выгодно никому, кроме нашего общего врага".