Некоторые украинцы получат пенсию на 1000 гривен больше в марте: кого это касается

Размер мартовской индексации предполагался на уровне 13%, однако он составляет 8% из-за прошлогодней инфляции в 5,1% и незначительного роста зарплат.

С 1 марта в Украине произошла индексация пенсий, в результате чего выплаты пересчитали почти всем пенсионерам. Размер прибавки составляет от 100 до 1500 гривен. Об этом сообщили в OBOZ.UA.

Минимальные выплаты увеличились на 100 гривен, тогда как повышение в размере 1500 гривен получили граждане, имевшие высокие выплаты. В частности, минимальный размер надбавки рассчитывал Минсоц по формуле — половину инфляции 2023 года добавили к половине среднего роста пенсий (за три года). Кроме этого, во время военного положения разрешается не проводить индексацию.

Заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заметили, что используя данные лета 2023 года, прогнозировали индексацию в размере 13%. Эта оценка базировалась на прогнозах Минэкономики относительно темпов роста зарплат и инфляций. Однако прошлогодняя инфляция была на уровне 5,1%, тогда как за три года также незначительно выросла зарплата. В результате нынешняя индексация в этом году составляет 8%.

На сколько увеличат размер пенсии

Повышение касается того размера пенсий, который рассчитывался по формуле. Однако был установлен лимит, а именно наименьший размер повышения — 100 гривен для тех, кто имел небольшой расчетный размер выплаты.

Средний размер доплаты составляет 322 гривны. На 200 гривен повысится пенсия тех граждан, у которых расчетный размер выплат составлял 2500 гривен. На 300 гривен — если расчетный размер был на уровне 3750 гривен, на 400 гривен — кто получал 5000 гривен, на 500 гривен — выплаты в размере 6250 гривен. Тогда как на повышение на 1000 гривен могут рассчитывать те, чей размер пенсий составлял менее 12500 гривен.

Напомним, с 1 марта пенсионные выплаты увеличились не у всех граждан. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, индексация не проводится для лиц, которые вышли на пенсию менее трех лет назад, и тех, чья расчетная пенсия ниже минимальной.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что для перерасчета пенсий гражданам не нужно обращаться в соответствующие органы, поскольку он будет автоматическим.