Украинцам помогут с оплатой коммунальных услуг: кому выплатят 6 тысяч гривен

Ежемесячной финансовой поддержкой обеспечивают граждан, которые лишены права пользоваться льготами и жилищными субсидиями.

В Украине населению выплачивают помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, например, в одном из регионов некоторым местным жителям дают по шесть тысяч гривен, рассказали в пресс-службе Черниговского городского совета.

Отмечается, что финансовая поддержка, которая предоставляется из городского бюджета, положена гражданам, у которых нет права на льготы и жилищные субсидии. Деньги выплачивают ежемесячно.

Поддержку предоставляют после подачи заявления в Департамент социальной политики горсовета. Размер пособия составляет 500 гривен ежемесячно, то есть в течение года украинцам выплатят шесть тысяч гривен.

В горсовете уточнили, что на выплаты могут претендовать:

семьи погибших военных в ходе российской агрессии против Украины;

семьи погибших военных во время войны в Афганистане при выполнении интернационального долга.

членам семьи погибшего защитника и защитницы Украины, являющихся внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

При этом переселенцам выплаты положены при условии, что с момента официальной регистрации в Чернигове прошло не менее одного года. Выплату отменят, если во время проверки будет обнаружена задолженность за коммунальные услуги за более чем два месяца. В то же время выплату материальной помощи возобновят, когда задолженность будет погашена, но подтвердить это нужно будет документально.

"Ежегодно до 1 апреля и до 1 октября Департаментом будет проводиться проверка своевременности уплаты средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги получателями ежемесячного пособия", — сказано в сообщении.

Субсидии украинцам хотят предоставлять по новому в 2024 году

Предложения с нововведениями ранее были опубликованы для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины. Так, например, в правительстве предложили отказывать в оформлении субсидии, если домохозяйство в течение трех месяцев не оплачивает задолженность за коммунальные услуги, а сумма задолженности составляет 680 гривен. Сейчас не предоставляют, если такой долг есть по конкретной услуге, а не за все вместе.

Также могут измениться правила пересмотра субсидии в случае смерти члена семьи, кроме самого заявителя. Тогда предоставление помощи пересмотрят без обращения заявителя со следующего месяца после смерти.

Напомним, Фокус уже объяснял, подорожают ли для украинцев жилищно-коммунальные услуги с 1 марта. Также напомним, что 1 марта в Украине произошла индексация пенсий, в результате чего выплаты пересчитали почти всем пенсионерам. Так, выплаты некоторых украинцев увеличатся на сумму от 100 до 1,5 тысячи гривен.