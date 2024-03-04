Партнеры помогут: премьер Шмыгаль сказал, сколько миллиардов нужно Украине в 2024 году

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, наибольшую финансовую поддержку во время войны Украине, кроме США и Евросоюза, оказывают МФВ и страны G7.

Как минимум 37 миллиардов долларов внешнего финансирования понадобится Украине в течение 2024 года. Об этом заявил 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе ежегодной пресс-конференции.

По его словами, с начала полномасштабного вторжения ВС РФ Украина привлекла более 75 миллиарда долларов внешней помощи.

"То есть на нужды безопасности и обороны мы тратим исключительно внутренний ресурс", — сказал он.

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Шмыгаль отметил, что наибольшую финансовую поддержку во время войны Украине оказывают:

Евросоюз;

США;

Международный валютный фонд (МВФ);

Япония;

Канада;

страны G7.

"Порядка 37 миллиарда долларов мы привлекли в 2022 году. Более 42 миллиарда долларов — в 2023. План на этот год привлечь не менее 37 миллиарда долларов помощи от наших партнеров", — сообщил Шмыгаль.

Что касается дефицита государственного бюджета в 2024 году то, как сказал премьер-министр, он составляет более 20% от ВВП Украины — 37 миллиарда долларов.

Украина ожидает привлечь в рамках программы Евросоюза Ukraine Facilities 17,3 миллиарда евро. В марте должен поступить первый транш — 4,5 миллиарда евро, с помощью которого будет перекрыт дефицит бюджета.

Также 5,4 миллиарда долларов в 2024 году должен предоставить МВФ, а очередной транш в размере 900 миллиона долларов поступит во второй половине марта.

"Мы благодарны нашим партнерам. Мы ожидаем финансовой помощи от США. Сейчас идут внутренние дискуссии. Все мы о них знаем. Активно работаем с нашим ключевым партнером, союзником. И думаю, что в последующие периоды будем иметь хорошие новости", — подчеркнул украинский премьер.

Что с помощью США для Украины

Запрос на выделение для Украины экономической помощи в размере 60 миллиардов долларов был подан в Конгресс президентом Джо Байденом еще в октябре 2023 года. Однако с тех пор вопрос остается нерешенным, поскольку между республиканцами и демократами возникли разногласия.

Так, республиканцы хотят, чтобы сначала была усилена граница США, а уже потом рассматривался вопрос помощи другим странам.

17 февраля в Конгрессе сказали, когда Палата представителей проголосует за помощь Украине. Ожидается, что спикер Майк Джонсон, вероятно, планирует сперва пройти через процесс ассигнований до 8 марта, а уже решить вопрос с дополнительными выделениями средств.

Напомним, недавно в Министерстве финансов Украины заявили, что государственный бюджет нуждается в около 3 миллиардах долларов внешнего финансирования ежемесячно.