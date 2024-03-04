Туск предлагает ЕС принять совместное решение о запрете импорта зерна из РФ и Беларуси

Премьер-министр Польши рассказал, что обратился к маршалку сейма относительно решения законодательного органа по применению санкций против российской сельскохозяйственной продукции и белорусских агротоваров.

Европейский Союз должен принять совместное решение относительно запрета импорта зерна из России и Беларуси. Об этом заявил руководитель польского правительства Дональд Туск, информирует РАР.

Он выразил убеждение в том, что общее европейское решение даст гораздо лучший эффект. Отдельные решения, по его мнению, не будут иметь мощного результата.

Руководитель польского правительства проинформировал, что глава парламента Польши намерен инициировать решение относительно санкционных ограничений против сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси.

Премьер-министр рассказал, что обратился к маршалку сейма Польши относительно решения законодательного органа по применению санкций против российской сельскохозяйственной продукции и белорусских агротоваров.

Туск также считает, что ужесточение санкций важно. По его мнению, нужно гарантировать не только соответствующую безопасность польскому рынку, но в целом европейскому.

Эмбарго на агропродукцию из России и Беларуси

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с фермерами 29 февраля. Он заявил, что его страна будет работать над эмбарго на агропродукцию из России и Беларуси. Он сказал, что стороны смогли обсудить соответствующие предложения фермеров, которые протестуют у границы с Украиной. Политик назвал их требования аргументированными, однако отметил, что некоторые из них касаются изменения сельскохозяйственной политики ЕС.

Туск отметил, что он и протестующие вместе должны защитить польское фермерство, а затем рынок своей страны и европейский рынок перед очень несправедливыми последствиями решения о либерализации торговли с Украиной. Также он сказал, что Варшава хочет и будет продолжать помогать Украине.

Напомним, польские фермеры, участники так называемого "звездного марша" в столицу страны, во вторник, 27 февраля, вышли на масштабный протест против политики европейского сообщества и импорта агропродукции из Украины. Они требовали от польского правительства ограничения импорта украинской агропродукции и выхода Польши из European Green Deal, что накладывает на них ряд ограничений.