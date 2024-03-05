"Это слишком большие средства": из-за блокады границы Украина уже потеряла 8 млрд грн

По словам председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, один день простоя товаров на границе означает, что перевозчик потерял более 200 евро.

Из-за блокады польско-украинской границы Украина недополучила около 8 миллиардов гривен таможенных платежей. Бизнес тоже несет потери, его убытки сейчас оцениваются в более чем 1,5 миллиарда евро. Об этом сказал председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в ходе брифинга в Media Center Ukraine 4 марта.

По его словам, сумма ущерба продолжает увеличиваться. Как отметил Марчук, один день простоя товаров на границе означает, что перевозчик потерял более 200 евро.

"Это слишком большие средства. И мы говорим только за простой, мы не говорим о потерянных контрактах, упущенных возможностях вовремя реализовать свою продукцию, возможные применения к бизнесу пени за несвоевременную поставку продукции — все это сегодня ложится на плечи украинских товаропроизводителей, переработчиков, логистических компаний", — сказал он.

В то же время, как заявил в эфире телемарафона 5 марта член комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук, украинские предприниматели уже подыскивают других поставщиков на фоне проблем на украинско-польской границе.

"Даже перенаправление грузовиков с польским товаром через венгерскую границу или словацкую — очень дорогая логистика. Чтобы получить автомобиль с весом 22 тонны, нужно потратить 5-7 тысяч евро. Это космическая цифра и товар становится нерентабельным, неконкурентоспособным", — объяснил он.

Ситуация на границе с Польшей 5 марта

По состоянию на утро польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска на польско-украинской границе. Как рассказал "Укринформу" спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сейчас в очередях на территории Польши находится 2 350 грузовиков, больше всего — в пунктах пропуска "Краковец" и "Ягодин".

При этом протестующие пропускают легковые автомобили и автобусы.

Напомним, 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша может полностью закрыть границу с Украиной. По словам политика, переговоры между Киевом и Варшавой продолжаются.

Также напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта назвал протесты польских фермеров бессмысленными. Он отметил, что с сентября 2023 года Украина не экспортирует в Польшу ни пшеницу, ни кукурузу, ни семена подсолнечника, ни любую другую культуру.