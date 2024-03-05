15 тысяч евро, чтобы открыть свой бизнес: как украинцам получить новый грант от ЕС

Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, гранты от европейских партнеров Украины получит бизнес, который создает продукты с инновационной составляющей.

Украинцы, у которых есть бизнес или которые хотели бы открыть собственное дело, могут зарегистрироваться и присоединиться к программе "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего бизнеса". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Программа EU4Business: кто может стать участником и как присоединиться

Отмечается, что участники программы получат финансирование на возобновление и развитие бизнеса. В целом на программу было выделено 300 тысяч евро, а на одного участника будут выделять по 15 тысяч евро.

Подавать заявки на грант EU4Business можно, если созданные продукты и услуги содержат инновационную составляющую, а в планах — расширение бизнеса или экспорт.

Также за грантовые средства можно:

купить оборудование, программное обеспечение, сырье и инструменты;

сохранить или создать рабочие места;

арендовать помещения, оборудование или программное обеспечение;

купить услуги для поддержки производства, развивать экспортный и инновационный потенциал;

оплатить расходы, связанные с транспортировкой, переездом или переквалификацией.

Как зарегистрироваться

Регистрация для получения грантов будет продолжаться до 10 марта 2024 года и доступна по ссылке. Сама процедура регистрации происходит так:

претенденты подают заявку на портале Украинского фонда стартапов;

Украинский фонд стартапов изучает заявки на соответствие требованиям и полноту информации;

независимые эксперты оценивают заявки и интервью с кандидатами, которые войдут в краткий список топ-25;

Фонд стартапов пригласит потенциальных победителей на собеседование;

Фонд подтверждает предоставленную претендентами информацию и подписывает грантовые соглашения.

Предварительно, гранты будут выплачены 20 победителям.

Отметим также, что программа EU4Business софинансируется Евросоюзом и правительством Германии.

Ранее доктор экономических наук Андрей Дилгач рассказал Фокусу, почему для бизнеса очень важна идея. Также напомним, что недавно украинцам разрешили покупать в ипотеку не только квартиру, но и индивидуальный или блокированный дом.