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15 тысяч евро, чтобы открыть свой бизнес: как украинцам получить новый грант от ЕС

Андрей Галицкий
Фото: Из открытых источников | В Украине выплатят гранты 20 предпринимателям на открытие или расширение своего бизнеса

Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, гранты от европейских партнеров Украины получит бизнес, который создает продукты с инновационной составляющей.

Украинцы, у которых есть бизнес или которые хотели бы открыть собственное дело, могут зарегистрироваться и присоединиться к программе "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего бизнеса". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Программа EU4Business: кто может стать участником и как присоединиться

Отмечается, что участники программы получат финансирование на возобновление и развитие бизнеса. В целом на программу было выделено 300 тысяч евро, а на одного участника будут выделять по 15 тысяч евро.

Подавать заявки на грант EU4Business можно, если созданные продукты и услуги содержат инновационную составляющую, а в планах — расширение бизнеса или экспорт.

Также за грантовые средства можно:

  • купить оборудование, программное обеспечение, сырье и инструменты;
  • сохранить или создать рабочие места;
  • арендовать помещения, оборудование или программное обеспечение;
  • купить услуги для поддержки производства, развивать экспортный и инновационный потенциал;
  • оплатить расходы, связанные с транспортировкой, переездом или переквалификацией.

Как зарегистрироваться

Регистрация для получения грантов будет продолжаться до 10 марта 2024 года и доступна по ссылке. Сама процедура регистрации происходит так:

  • претенденты подают заявку на портале Украинского фонда стартапов;
  • Украинский фонд стартапов изучает заявки на соответствие требованиям и полноту информации;
  • независимые эксперты оценивают заявки и интервью с кандидатами, которые войдут в краткий список топ-25;
  • Фонд стартапов пригласит потенциальных победителей на собеседование;
  • Фонд подтверждает предоставленную претендентами информацию и подписывает грантовые соглашения.

Предварительно, гранты будут выплачены 20 победителям.

Отметим также, что программа EU4Business софинансируется Евросоюзом и правительством Германии.

Ранее доктор экономических наук Андрей Дилгач рассказал Фокусу, почему для бизнеса очень важна идея. Также напомним, что недавно украинцам разрешили покупать в ипотеку не только квартиру, но и индивидуальный или блокированный дом.