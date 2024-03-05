Теперь работают не на Москву: десятки сбежавших из РФ компаний обосновались в Казахстане

По словам вице-министра национальной экономики Казахстана Бауыржана Кудайбергенова до конца 2024 года в страну, как ожидается, переедет еще 37 компаний из России с общей капитализацией в 1 миллиард долларов.

После того, как российская армия 24 февраля 2022 года вторглась на территорию Украины, многие иностранные компании решили покинуть рынок страны-агрессора. Согласно отчету Йельской школы менеджмента, спустя всего два месяца с момента начала полномасштабной войны, около 750 предприятий решили добровольно прекратить деятельность в России либо же свели ее до минимального уровня. Тем временем 5 марта 2024 года стало известно, что 41 иностранная компания, стоимость которых оценивается в 1,5 миллиарда долларов, переехала из России в Казахстан. Об этом пишет российское агентство "Интерфакс".

Так, по словам вице-министра национальной экономики Казахстана Бауыржана Кудайбергенова, это предприятия из следующих сфер:

обрабатывающая промышленность;

IT и цифровизация;

горнодобывающей отрасль.

Как отметил Кудайбергенов, до конца 2024 года в Казахстан, как ожидается, переедет еще 37 компаний из России с общей капитализацией в 1 миллиард долларов. При этом список компаний еще не окончательный.

"Возможно, будет чуть меньше, возможно, чуть больше, но до конца года мы эту работу проведем. По каждой компании проводится работа индивидуально", — сказал Бауыржан Кудайбергенов.

По его словам, с каждой компанией правительство ведет переговоры, поскольку "у всех есть конкретные запросы".

"Например, некоторым нужен земельный участок, другие просят преференции, льготы и так далее", — сказал он.

Всего в списке переехать и начать деятельность в Казахстан — порядка 400 компаний из более 30 стран.

Ранее Фокус писал, что среди тех, кто отказался работать в РФ — иностранные компании в сфере красоты и роскоши, например, французская косметическая компания L'Oreal. Эта компания еще владеет марками Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy, NYX. Также в России больше не работает концерн Estée Lauder, которому принадлежат бренды MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone и другие.

Тем временем The New York Times писал, что Президент Российской Федерации Владимир Путин смог использовать уход западных компаний с российского рынка в свою пользу. Так, в Кремле заставляли компании, которые решили продать свой российский бизнес, делать это по сниженной цене.