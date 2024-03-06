Из-за угрозы американских санкций: терминал в Турции отказался принимать нефть из РФ, — СМИ

По данным журналистов, угрозы от США наложить санкции на финансовые компании, ведущие бизнес с РФ, привели к охлаждению турецко-российской торговли.

В свете нарастающего давления США на российский нефтяной рынок один из терминалов в Турции прекращает прием топливаиз РФ. Он расположен в юго-восточной провинции Хатай и находится под управлением компании Global Terminal Services (GTS). Об этом сообщает издание AOG.

По данным источника, GTS решила разорвать все возможные связи с российской нефтью.

"Компания заявила своим клиентам в конце февраля 2024 года, что даже если не будет нарушений каких-либо законов, правил или санкций, она не будет принимать никаких продуктов российского происхождения или каких-либо продуктов, загруженных из российских портов, как дополнительное мероприятие к действующим санкционным правилам", — передают в источнике.

Также в заявлении отмечается, что все предшествующие транзакции были проведены в строгом соответствии с санкциями, включая ограничения цен, установленные G7.

Журналисты отмечают, что новая стратегия GTS представляет собой дополнительный шаг по ликвидации последствий деятельности, находящейся вне ее сферы воздействия и контроля.

Отметим, что несмотря на санкции и тяжелое экономическое состояние РФ, в стране в течение 11 месяцев 2023 года, по информации агентства Bloomberg, пробурили нефтедобывающих скважин на общую глубину 28 100 километров. Отмечается, что рост активности совпал с восстановлением как объема, так и стоимости российского экспорта нефти, что отчетливо демонстрирует, как промышленность ископаемого топлива в стране стала ключевым источником средств, которые потом используют ВС РФ для войны против Украины.

СМИ 13 февраля сообщали, что РФ заблокировали часть флота для перевозки нефти. Беспомощность Кремля разрешить ситуацию спровоцировала резкий рост стоимости фрахта, в то время как российская нефть начала дешеветь.