В торговом споре Польши и Украины уже есть победитель: это не союзники, а Путин, — Politico

Как отмечают журналисты, Варшава блокирует своего союзника, Киев, покупая сельскохозяйственную продукцию у врага — Москвы.

Протесты польских фермеров и примкнувших к ним на польско-украинской границе на самом деле вбили клин между двумя союзниками — Польшей и Украиной. Об этом пишет Politico.

Кроме того, эта ситуация поставила перед премьер-министром Польши Дональдом Туском, который назвал себя крупнейшим союзником Киева в войне против российской агрессии, неудобную дилемму.

Так, на прошлой неделе польский глава правительства заявил, что рассмотрит возможность национального законодательства о запрете российского и белорусского импорта, поскольку они, как и украинские товары, дестабилизируют рынки Польши и ЕС. В понедельник, 4 марта, как считают эксперты издания, он пошел на попятную, огласив, что вместо этого будет добиваться запрета на уровне всего ЕС.

"Изворотливые действия польского премьер-министра заставляют экспертов и международное сообщество задуматься, действительно ли он знает, как подавить волнения фермеров, или просто подливает масла в огонь", — задается вопросом Politico.

Прежде всего, как считают эксперты издания, нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения Туска о том, что в бедах польских фермеров виноват российский (или даже украинский) импорт. Совсем недавно другая страна ЕС — Латвия — настаивала на общеблоковом запрете на импорт сельскохозяйственной продукции из России, но потерпела неудачу после того, как другие страны ЕС заявили, что это будет слишком дорого.

Как считает Якуб Олипра, старший экономист Credit Agricole Bank Polska, Туск делает все эти заявления просто для того, чтобы "показать фермерам, что что-то делается". На самом деле, подчеркивает он, они не имеют никакого практического значения.

И пока Туск терпит неудачу, гнев польских фермеров, которые в среду, 6 марта, проводят масштабный протест в столице, углубляет раскол между Варшавой и Киевом, а единственным победителем этой торговой войны, по мнению аналитиков Politico, является президент России Владимир Путин.

"Именно так он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна и использует ее для изоляции Украины", — подчеркивает издание.

Гибридная война России

Несмотря на существующий запрет на импорт украинского зерна, польские фермеры все еще продолжают блокировать различные пограничные переходы, убежденные, что товары их восточного соседа все еще попадают в страну. На днях они заявили, что такая блокада сохранится до 30 апреля, хотя их требования частично выполнены.

По мнению аналитиков Politico, Туск позволяет им делать это, одновременно занимаясь переговорами внутри своей правящей коалиции и с ЕС по поводу высвобождения миллиардов "замороженных" фондов стимулирования. При этом, по словам инсайдеров издания, он не забывает о сельских жителях странах как о своем электорате с решающими голосами на весенних региональных выборах.

Вместе с тем польские фермеры буквально на прошлой неделе распространили свой протест на границу с Литвой, заявив, что украинское зерно отправляется в прибалтийскую страну, где его переименовывают и отправляют дальше в Польшу в обход национального запрета.

Высокопоставленные литовские чиновники предположили, что протестующие могут быть пешками в гибридной войне, которую Путин ведет с целью разжечь конфликт между Украиной и ее западными союзниками.

"Попытка заявить, что Литву каким-то образом используют в какой-то зерновой карусели, очень похожа на попытки Кремля настроить друг против друга двух крупнейших сторонников Украины", — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Габриэлиус Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, призвал польское правительство проявить благоразумие и вразумить протестующих фермеров.

"Очевидно, это напоминает какие-то гибридные операции, которые интенсивно эксплуатируются российской пропагандой. Я надеюсь, что наши партнеры в Польше видят это так же, как и мы, и мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации", — заявил он.

Мнение экспертов рынка

Российские производители зерна недавно похвастались, что в 2023 году они удвоили свой экспорт в ЕС и собираются собрать еще один рекордный урожай. Как утверждают эксперты рынка, РФ использует свой существенный экспорт для снижения международных цен на зерно, что, в свою очередь, привело к тому, что цены в ЕС упали до самого низкого уровня с 2020 года.

"Это сделало для польских фермеров менее выгодным продавать собственное зерно. Однако вместо того, чтобы винить Москву, они направили свой гнев на Киев", — делает вывод Politico.

По мнению экспертов, в любом случае эмбарго на российские товары — точно так же, как существующее на украинскую агропродукцию, введенное предыдущим польским правительством и сохранившееся с приходом Туска к власти, не облегчит их положение, поскольку объемы, поступающие в Польшу, слишком малы, чтобы они могли вызывать проблемы на рынке.

"Это очень краткосрочное решение, которое тушит часть огня, но давайте не будем забывать, где его источник", — подчеркнул Якуб Олипра из Credit Agricole Bank Polska, имея в виду вторжение России в Украину, которое выявило крайнюю уязвимость сельскохозяйственного сектора Польши перед иностранной конкуренцией из-за десятилетий политического пренебрежения и отсутствия структурных реформ.

По мнению Пшемыслава Блажеевского, брокера по сельскохозяйственным товарам в BST Brokers, вместо того, чтобы позволить протестующим направить свой гнев на Украину, Туску и его правительству было бы лучше искать более прагматичные решения, такие как улучшение инфраструктуры и обеспечение более выгодных контрактов для фермеров.

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Ежи Плева, бывший высокопоставленный чиновник, а ныне эксперт Team Europe Direct, пошел еще дальше, утверждая, что лидеры протеста откровенно лгали фермерам.

"Лидеры протеста навязали версию, которая не имеет ничего общего с реальностью", — подчеркнул он телеканалу TVP.

Тем временем 5 марта стало известно, что поляки планируют блокировать украино-польской границу до 30 апреля. Фермеры продолжают добиваться отмены "зеленого соглашения" и ввода эмбарго на агропродукцию из Украины.