Пенсионеры требуют выплаты в судах: как и кому Украина задолжала более 60 млрд грн

По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, государство проигрывает пенсионерам в судах из-за чрезмерной сложности украинского законодательства.

Из государственного бюджета Украины пенсионерам, по решению судов, должны выплатить 66 миллиардов гривен. Речь о долгах за перерасчет пенсий, которые были выполнены в предыдущих периодах. Об этом рассказала в подкасте "Хроники экономики" первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

Подавляющая часть этой задолженности — 57% — возникла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство. Еще 26% суммы задолженности государства по пенсионным делам касается выплат чернобыльцам.

По словам Марчак, государство вовремя предоставляет гражданам текущие пенсионные выплаты. А на государство, когда суды постановляют выполнить перерасчет, обычно возлагают обязанность выплатить еще и пенсию, которую пересчитали пять или десять лет назад. Именно по этим перерасчетам и возникла задолженность.

Первый заместитель министра социальной политики объяснила, что пенсионеры выигрывают дела в судах из-за чрезмерной сложности украинского законодательства.

"Нетрудно в таком сложном законодательстве, разбросанном по более чем 10 законам, найти много коллизий, которые потом дают основания для обжалования того, каким образом законодательство трактуется", — отметила Дарья Марчак.

Еще одна проблема — некоторые законодательные нормы признаются недействительными Конституционным судом Украины (КСУ), тогда как истцы требуют, чтобы государство осуществило выплаты на основе тех норм, которые действовали в предыдущих редакциях законов.

Пока же Украина практически не решает вопрос с задолженностями по делам, которые были проиграны в судах, хотя ежегодно на такие выплаты из госбюджета выделяют почти 100 миллионов. Марчак отмечает, что в 2023 году правительство нашло на погашение долгов лишь около 360 миллионов гривен .

Как выросли пенсии украинцев с 1 марта 2024 года

Благодаря индексации, которая началась в первый день весны, средняя пенсия должна увеличиться до 5 717 гривен. Об этом пишет Фокус в своем новом материале"От 100 до 1500 грн: как и кому повысят пенсии в Украине с 1 марта и с 1 апреля". В марте перерасчет выплат коснется более 10 миллионов граждан:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также с 1 марта на 8% будут проиндексированы пенсии 20,8 тысячи ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

Ранее Фокус рассказывал, как украинцам узнать, какой будет их пенсия. Эта информация доступна на сайте "Дії". Также напомним, изменятся ли цены на воду, газ и отопление в марте.