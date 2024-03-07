Совет кантонов Швейцарии одобрил передачу "замороженных" российских активов Украине

Как отметил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис, Россия серьезно нарушила международное право, поэтому она должна возместить нанесенный ущерб. Ведутся международные дискуссии относительно механизмов компенсации.

Совет кантонов (малая палата парламента) Швейцарии в ответ на запрос Сената страны проголосовала за передачу заблокированных в стране российских активов Украине для ее восстановления. Об этом сообщает информационный портал Barron’s.

В пресс-службе парламента отметили, что с инициативой принятия такого решения выступили все парламентские группы, за исключением наибольшей политической силы страны — правоконсервативной народной партии (SVP), входящей в коалиционное правительство. В целом такое решение было одобрено с преимуществом в два голоса.

"Авуары российского государства и близких ему организаций, замороженные в рамках санкций, должны иметь возможность быть переданными как репарации Украине", — такая формулировка принятого Советом кантонов решения опубликована на сайте парламента.

В частности, в Швейцарии хранятся более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.

В Федеральный совет, то есть правительство, было принято обращение "принять меры по выработке правовой базы, необходимой для соблюдения всех правовых норм на международном уровне".

Отмечается, что эта инициатива горячо обсуждалась в Швейцарии, где высоко ценятся осторожность в ключевых банковских отраслях и традиция нейтралитета страны.

"Факты действительно очень очевидны. Россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить нанесенный ущерб. Ведутся международные дискуссии относительно механизмов компенсации, и Швейцария участвует своими знаниями, своими навыками и всей своей историей в этой сфере", — заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Заблокированные активы

По данным Государственного секретариата экономики Швейцарии, на 25 ноября 2022 года в Швейцарской Конфедерации были заморожены финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (около 8,55 млрд долларов) и 15 объектов недвижимости. Из них общая сумма резервов и активов Центрального банка Российской Федерации в Швейцарии составляет 7,4 млрд швейцарских франков (около 8,44 млрд долларов). Остальные "замороженные" активы принадлежат лицам, компаниям или организациям, находящимся под санкциями, или контролируются ими и подлежат замораживанию.

Швейцария, не входящая в НАТО и Евросоюз, тем не менее поддерживает его санкции против России, введенные в связи с ее агрессией в Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, осуществляющих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Напомним, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, финансирование помощи Украине за счет "замороженных" активов РФ позволит почти удвоить производство боеприпасов в Европе уже к концу 2025 года.