Почти на 1000 гривен больше: как изменятся минимальная зарплата и налоги с 1 апреля

Вследствие повышения минимальной заработной платы вырастут доходы украинцев, а с ними — размер выплат на будущую пенсию, пояснили налоговики.

Вследствие апрельского роста уровня минимальной заработной платы (МЗП), украинцы будут получать зарплату на 1 тыс. грн больше. Параллельно вырастут социальные отчисления и налоги, которые платят предприниматели. Об изменениях, которые коснутся большинства граждан Украины, рассказали на портале Государственной налоговой службы.

В заметке указали, что уровень минималки повышается, поскольку эти изменения заложены в Закон Украины "О Государственном бюджете на 2024 год", принятый в ноябре 2023 года.

Минимальная заработная плата 2024 — как изменится в апреле

В законе о госбюджете указано, что уровень минималки вырастет с 1 апреля 2024 года и составит 8 тыс. грн. Сумма — на 900 грн больше предыдущего повышения, которое состоялось 1 января (7 100 грн).

Вместе с минималкой, в 2024 году вырос минимальный прожиточный минимум на трудоспособного человека — 3 028 грн. Число не будет меняться в течение года, отметили налоговики (в 2023 году — это было 2 684 грн).

Единый страховой взнос в 2024 году

Единый страховой взнос (ЕСВ) зависит от размера минимальной заработной платы. С 1 апреля ЕСВ (то есть отчисления на будущую пенсию) составит 1 760 грн — это на 200 грн больше, чем отчисляли с 1 января (1 562 грн).

Также изменился показатель "максимальная база начисления ЕСВ", который равен 15 МЗП. Показатель в течение 2024 года меняется дважды:

в І квартале — это 106 500 грн (с 1 января);

во ІІ квартале — 120 000 грн. (с 1 апреля). После последнего роста максимальная база начисления ЕСВ, т. е. максимальный доход для начисления ЕСВ, не будет меняться до конца года.

Налоги 2024 — что ожидает предпринимателей и не предпринимателей

Налоги для предпринимателей. С 1 апреля также изменится размер налогов, которые платят физические лица-предприниматели (ФЛП). Ставка единого налога зависит от группы и от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ):

І группа — 302,80 грн (до 10% ПМТЛ);

ІІ группа — 1420 грн (до 20% МЗП);

ІІІ группа — не зависит от МЗП (5% дохода или 3% дохода "плюс" налог на добавленную стоимость).

Чтобы соответствовать определенным группам налогоплательщиков, ФЛП должны не выходить за предельные объемы дохода, которые зависят от МЗП:

І группа — 1 185 700 грн (167 минималок);

ІІ группа — 5 921 400 грн (834 минималок);

ІІІ группа — 8 285 700 грн (1167 минималок).

Налоги для граждан — не предпринимателей. Налоговая социальная льгота (НСЛ) предоставляется людям с предельным размером дохода 4240 грн. Отметим, НСЛ позволяет гражданам (не предпринимателям) платить меньше налога на доходы физических лиц. По состоянию на 1 января размер предельного дохода исчисляется по формуле — ПМПО*1,4 и округленный до 10 грн.

Размер налоговой льготы:

базовая — 1 514 грн;

повышенная 150% (если двое детей) — 2 271 грн;

повышенная 200% (если более двух детей) — 3 028 грн.

Отметим, ранее Фокус писал об изменении размера пенсий, которое ожидает украинцев в 2024 году. Пенсии также "привязаны" к минималке: они выросли с 1 января и увеличатся с 1 апреля. Кроме того, в НБУ рассказали о прибыли, которые получили украинские банки в течение 2023 года. Согласно данным Нацбанка, — это почти 90 млрд грн.

Напоминаем, экономический обозреватель оценил, в каком состоянии будет экономика РФ в 2024 году — стоит ли ожидать, что станет хуже.