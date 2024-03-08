Сейм Польши принял резолюцию об импорте агропродукци из РФ и Беларуси: подробности

По словам депутата Марты Вцисло, документ также призывает ЕС вернуться к правилам, действовавшим в торговле с Украиной до начала полномасштабной войны.

В пятницу, 8 марта, Сейм Республики Польша принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом продовольственной и сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации и Республики Беларусь в Европейский союз. Об этом пишет Polskie Radio.

Сообщается, что в польском парламенте призвали Еврокомиссию ввести санкции на импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в РФ, отметив, что этот эта торговля продолжает приносить огромные доходы производителям и бюджетам упомянутых стран.

По информации журналистов, резолюцию поддержали 441 депутат, еще двое воздержались от голосования.

По словам депутата Марты Вцисло, документ также призывает Евросоюз вернуться к правилам, действовавшим в торговле с Украиной и другими странами вне блока до начала полномасштабной войны.

"Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента и одновременно усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским союзом" — подчеркнула Вцисло.

В свою очередь депутат Витольд Туманович отметил, что российский импорт может содержать зерно, украденное с оккупированных территорий Украины.

"Это наша моральная обязанность – прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению способности Ооссии и поддерживающей ее Беларуси продолжать войну с Украиной", — заявил Туманович.

Напомним, по данным ООН, в 2023 году Польша поставила в Беларусь товаров на 2,9 млрд долларов, а в Россию — на 3,7 млрд долларов. В первой двадцатке товаров на экспорт встречается немало позиций, связанных с производством: промышленное оборудование, оптические принадлежности, локомотивы, электроника.

Фокус также писал о том, что в Польше правоохранители задержали возле польско-белорусской границы украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью.