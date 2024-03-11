Расходы сократить, налоги повысить: как Кабмин профинансирует бюджет без помощи Запада

На фоне отсутствия финансовой поддержки со стороны стран Запада в Киеве, как говорит нардеп Роксолана Пидласа, начали рассматривать план Б" и даже "план С" по наполнению государственного бюджета.

Украина почти исчерпала почти все свои финансовые возможности, поскольку все средства из государственного бюджета направляются на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сказала в интервью изданию Financial Times глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, Украина выделила почти половину своего бюджета — 87 миллиардов долларов на 2024 год — на расходы, связанные с обороной. При этом внутренние доходы нашего государства — 46 миллиардов долларов. Поэтому правительству нужно искать дополнительные средства для того, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. Например, сократить невоенные расходы.

"Дефицит бюджета будет еще большим из-за мобилизации до 500 тысяч новобранцев, поскольку миллиарды потребуются для их зарплат, обучения и оборудования. Мы практически исчерпали свои возможности — все внутренние ресурсы идут на финансирование армии", — рассказала она.

Пидласа подчеркнула, что изначально был расчет на то, что Украину финансово поддержат США и Евросоюз. Ожидалось, что первые транши начнут поступать уже в январе 2024 года, но этого не случилось. Поэтому в Киеве начали рассматривать "план Б" и даже "план С". В частности, правительство планирует значительно сократить невоенные расходы и повысить налоги.

Плюс 44 миллиарда гривен в бюджет: как Украина ищет новые источники доходов для бюджета

Руководство страны уже работает над повышением внутренних доходов. Например, появился законопроект, который обяжет украинских предпринимателей платить военный сбор. Так, 1,5% от минимальной зарплаты будут платить физические лица-предприниматели первой и второй группы. Ожидается, что благодаря этому государственный бюджет получил дополнительные 44 миллиарда гривен доходов.

В то же время глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев говорит, что стране еще предстоит найти более существенные резервы, поэтому такие точечные решения не сильно пополнят государственный бюджет.

"Поэтому Министерству финансов придется предложить нам какие-нибудь более глобальные подходы", — подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, какую сумму внешней помощи хочет получить Украина в 2024 году. По его словам, наибольшую финансовую поддержку во время войны Украине, кроме США и Евросоюза, оказывают МВФ и страны G7.

Также Фокус рассказывал, что в марте 2024 года Украина получит более 4 миллиардов евро финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.