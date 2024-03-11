РФ спрашивать не будут: когда Украине отдадут замороженные на Западе российские активы

Как ожидается, в 2024 году решения по использованию замороженных российских активов будут приняты на уровне соответствующего законодательства стран-партнеров.

Когда Россия 24 февраля 2022 начала полномасштабную войну против Украины, страны Запада заморозили около 300 миллиардов евро (311 миллиарда долларов) резервов российского Центробанка и 19 миллиарда евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов. С тех пор продолжаются споры по поводу того, как деньги, которые принадлежат агрессору, передать на восстановление городов и инфраструктуры в Украине. Как сообщил в интервью изданию "РБК-Украина" вице-премьер по восстановлению-министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, средства Украине могут передать в 2024 году, но самый реальный вариант — в 2025.

"Есть позиция США, есть позиция ЕС — они немного отличаются. Но точно можно сказать, что в этом году решения по использованию замороженных российских активов будут приняты на уровне соответствующего законодательства стран-партнеров. Это уже мы видим, что это происходит", — сказал Кубраков.

Он считает, что эти средства, в лучшем случае частично, Украине удастся использовать в конце 2024 года. Однако Кубраков говорит, что скорее всего процесс передачи активов будет запущен уже в 2025 году.

Конфискация активов России для Украины

23 января появилась информация, что министры иностранных дел Евросоюза согласились обложить налогом непредвиденные доходы от замороженных активов РФ. Как сообщило агентство Bloomberg этот план обсудили с послами стран-членов блока. Союзники Украины согласны с тем, что РФ ответственна за ущерб, который несет Украина во время войны, поэтому должна заплатить.

ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия решили заморозить около 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов) активов российского Центрального банка в форме ценных бумаг и наличных денег.

В МИД Украине ранее говорили, что конфискация российских активов начнется в 2024 году. Как объяснил глава ведомства Дмитрий Кулеба, решение по замороженным активам противника может быть принято частями, а не комплексно, однако первые результаты должны быть в ближайшее время.

В то же время 6 февраля 2024 года сообщалось, что страны Европы опасаются, что Москва решит отомстить, если на Западе таки решатся передать конфискованные активы РФ Украине. В Китае тоже намекнули, что конфискация резервов РФ для Украины обернется для украинских союзников неприятными последствиями.