"Без объяснения причин": польские фермеры останавливают автобусы с украинцами, — Кубраков

По словам министра инфраструктуры, такое отношение протестующих к украинским гражданам является неприемлемым. Во время войны автобусами могут передвигаться женщины с детьми и социально незащищенные категории людей.

Протесты польских фермеров на границе не только продолжаются, но и набирают новых оборотов. Теперь от действий митингующий могут страдать и пассажирские автобусы. Об этом написал вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) 11 марта.

По его словам, с заблокированной польской границы продолжают приходить неприятные новости. Действий фермеров, которые ранее ограничивались лишь блокадой различных товаров, переросли в остановку пассажирских автобусов, в которых находятся мирные граждане.

"Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и обратно. Пассажиров задерживают без объяснения причин. Мы подчеркиваем, что эти действия неприемлемы по отношению к украинским гражданам. Во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с маленькими детьми, социально незащищенные категории, военнослужащие, возвращающиеся или отправляющиеся на учения, а также транзитные люди", — написал Александр Кубраков.

Польские фермеры перестали пропускать через границу пассажирские автобусы Фото: Скриншот

Отдельно он добавил, что попытка польских фермеров сделать из пассажиров заложниками протестов выглядит весьма неуместной для цивилизованного мира.

Больше подробностей об инциденте не прозвучало. Польская сторона также никак не комментировала зафиксированные случаи на момент публикации материала.

Напомним, 9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Протестующие требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой агропродукции с Украины и поддержать национальных сельхозпроизводителей.

10 марта сообщалось, что в Польше анонсировали новую акцию протеста против агроимпорта из Украины. Партия "Право и Справедливость" намерена 18 мая провести масштабное мероприятие в Варшаве. Протестующие намерены заставить Сейм принять резолюцию на эмбарго украинского зерна.