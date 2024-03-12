Компенсация за уход за пожилым человеком в 2024 году: как оформить и сколько выплатят

Сумма компенсации рассчитывается как разница между прожиточным минимумом на одну лицо в расчете на месяц и выплачивается ежемесячно в течение года.

Украинцы, которые ухаживают за пожилыми родственниками или за лицами с инвалидностью на непрофессиональной основе и без профильного обучения и соответствующих навыков, чтобы придерживаться стандартов социальных услуг, могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию за свою помощь. Об этом рассказали юристы.

Какие документы нужны, чтобы назначили компенсацию

Украинцам, если они хотят получать выплаты, нужно обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) со следующими документами:

с письменным заявлением о том, что гражданин хочет считаться предоставителем ухода на непрофессиональной основе. Это же заявление можно подготовить и в электронной форме;

с паспортом гражданина Украины и идентификационным кодом;

со справкой о доходах заявителя – за последние пол года или год;

с актом осмотра МСЭК (актуально для граждан с инвалидностью);

с заключением ЛКК медицинского учреждения, подтверждающего потребность в предоставлении ухода для лиц пожилого возраста (наличие у них когнитивных нарушений);

с заключением ЛКК медицинского учреждения, подтверждающего потребность в предоставлении ухода для лиц, неизлечимо больных, которые лишены возможности самостоятельно удовлетворять свои бытовые нужды, а также передвигаться без посторонней помощи;

с документом о том, что ребенок тяжело болен;

с решением судебных органов власти о признании лица недееспособным или в котором есть ограничение его гражданской дееспособности;

с решением органов опеки и попечительства или судебных органов власти о назначении опекуна или попечителя гражданину, нуждающемуся в уходе на непрофессиональной основе.

Гражданину может быть назначена компенсация только на 12 месяцев, и она должна выплачиваться ежемесячно. Сумма компенсации рассчитывается как разница между прожиточным минимумом на одну лицо в расчете на месяц, установленным законом на 1 января календарного года, в котором предоставляются социальные услуги, и среднемесячным совокупным доходом физического лица–предоставлятеля социальной услуги за один квартал, предшествующий месяцу обращения с заявлением о согласии предоставлять социальные услуги.

Отмечается, что в украинском законодательстве выплата денег не предусмотрена:

украинцам, которые предоставляют социальные услуги лицам по уходу непосредственно у них дома, а также паллиативного (помощь по поводу облегчения симптомов и уменьшения страданий от неизлечимой болезни) и стационарного ухода (предоставляемого в учреждениях здравоохранения и медицинских учреждениях);

гражданам, которые осуществляют предоставление социальных услуг и получают пособие по уходу по Закону Украины № 1489-III;

лицам, осуществляющим уход на профессиональной основе, но при этом не осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Ранее стало известно, что украинцам в марте, кроме пенсионных выплат, пересчитают также страховые выплаты. Обновленные суммы граждане начнут получать уже в апреле. Также недавно Фокус объяснял, на какую социальную помощь могут претендовать украинские семьи, воспитывающие детей.