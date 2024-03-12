Каждая компания теряет по 700 тысяч евро: бизнес подсчитал ущерб из-за блокады границы

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, общая совокупная сумма ущерба с начала забастовок составила по крайней мере 24,8 миллиона евро.

Украинские компании ежедневно несут финансовые убытки из-за польских фермеров, которые блокируют движение грузового автотранспорта через пункты пропуска на украино-польской границе. Блокировать границу поляки собираются до конца апреля, тем временем Европейская бизнес ассоциация провела опрос, чтобы узнать, как блокада границы повлияла на деятельность и заработок украинских компаний.

Так, по данным 36 участников опроса Ассоциации, общая совокупная сумма ущерба с начала забастовок составила минимум 24,8 миллиона евро. В пересчете на одну компанию — это почти 700 тысяч евро ущерба в среднем.

Забастовки оказали существенное влияние на стоимость логистики. Так, 98% опрошенных компаний сообщают о росте цен на услуги транспортировки продукции.

57% компаний, которые участвовали в опросе, признались, что потеряли заказ из-за блокировки границы. В среднем количество новых заказов с начало блокировки украино-польской границе снизились на 25%. К тому же забастовки негативно повлияли на планы половины опрошенных компаний по расширению или развитию бизнеса.

Кроме прямых финансовых потерь, как экспортеры, так и импортеры, рассказали, что у них возникли проблемы с будущими контрактами. Также действия польских фермеров вредят деловой репутации украинским компаниям, создают угрозы продовольственному обеспечению, нарушают цепочки поставок, провоцируют рост цен, складских затрат. Еще предприниматели опасаются, что из-за ситуации на польской границе могут остановиться или вовсе закрыться некоторые предприятия.

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Первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Ярослав Железняк 1 марта заявил, что в течение февраля украинский бюджет потерял 8 миллиардов гривен из-за блокады границы.

"План, который ставился для таможни до начала блокирования границ, был 47,5 миллиарда гривен. К сожалению, прежде всего из-за блокады границ, мы получили за весь февраль 39,5 миллиарда гривен. То есть на 8 миллиардов меньше поступило в украинский бюджет", – сказал он.

По его словам, денежные поступления в бюджет во время полномасштабной войны с Россией критически важны, поскольку правительству нужно финансировать Вооруженные силы.

Тем временем 12 марта стало известно, что польские фермеры полностью заблокировали четыре из шести пунктов пропуска на границе с Украиной. Они не пропускают грузовые автомобили, которые едут в Польшу.

"Блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг", — рассказал "Укринформу" спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко.

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Также напомним, 11 марта вице-премьер по восстановлению-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что польские фермеры начали останавливать автобусы с пассажирами.