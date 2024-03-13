Есть много подводных камней: как правильно составить завещание на квартиру

Как отмечают специалисты, перед тем, как составлять завещание и заниматься его оформлением, нужно определиться, кто именно получит наследство.

У каждого украинца есть право составить завещание и оставить свое имущество или большую его часть одному или нескольким лицам. Юрист Тина Клецко рассказала, как правильно составить завещание на квартиру, чтобы передать близкому человеку именно то, что хотите.

Отмечается, что перед тем, как составлять завещание и заниматься его оформлением, нужно определить четкий перечень лиц, которые смогут унаследовать имущество согласно завещанию. Так, завещателю нужно определиться с точным объемом имущества, которое он хочет отдать наследникам после своей смерти. Также нужно определить не только перечень, но и то, как будут распределены определенные части имущества, которые будут унаследованы.

Помощь нотариуса

Если с кругом наследников завещатель определился, дальше нужно обратиться к нотариусу и предоставить некоторые документы. Это:

паспорт гражданина Украины;

РНУКНП;

свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество.

С учетом того, что многие украинцы пишут заявление уже в преклонном возрасте или когда тяжело больны, то закон позволяет нотариусам приезжать домой к завещателям.

Проверка дееспособности завещателя

Нотариус может проверить дееспособность лица следующими способами:

по документам (является ли завещатель совершеннолетним);

направить запрос в суд, чтобы выяснить, есть ли решения об ограничении дееспособности;

визуально определить, понимает ли заявитель собственные поступки и какие могут быть последствия.

Составление завещания с помощью нотариуса

Если завещатель по каким-то причинам не составил самостоятельно завещания, он вправе сделать это с помощью квалифицированного юриста или нотариуса. Специалист печатает завещание на квартиру, разъясняет, как его можно отменить и что обязательно нужно туда внести.

Наследодатель знакомится с содержанием такого завещания и затем собственноручно его подписывает. Если он не может сделать подпись самостоятельно, то нужны два свидетеля, которые удостоверят, что документ действителен.

Госпошлина за составления завещания

За совершение нотариального действия государственным нотариусом по удостоверению завещания предусматривается уплата государственной пошлины в размере 0,05 необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Эта сумма уходит в бюджет государства. Для частных нотариусов государственная пошлина не предусмотрена.

Частные нотариусы получают оплату за свою работ по договоренности с завещателем. Сумма не может быть меньше размера ставки государственной пошлины, взимаемой государственными нотариусами.

Регистрация завещания в Наследственном реестре

В конце нотариус должен сделать регистрационную запись в Наследственном реестре. Она должна содержать номер, дату и учредительные данные завещателя. Когда завещатель умрет, нотариус ознакомит родственником и остальных претендентов на наследство с текстом завещания.

Ранее Фокус рассказывал, как украинцам, которые ухаживают за пожилым родственником, оформить государственную компенсацию в 2024 году. Также напомним, кто еще, кроме нотариусов, может заверять завещания украинцев.