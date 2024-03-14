Пенсии в Украине: кому повысят выплаты в апреле

На апрель 2024 года запланированы автоматический перерасчет пенсий и дополнительное увеличение некоторых выплат.

В апреле 2024 года некоторых граждан ждет повышение пенсионных выплат. Пенсии будут пересчитаны для лиц, достигших 65 лет и имеющих полный страховой стаж, а также для работающих пенсионеров. Об этом сообщает издание "На пенсии".

С учетом увеличения минимальной зарплаты с 1 января 2024 года до 7 100 гривен, пенсии для украинцев старше 65 лет с полным стажем составляют теперь не менее 2 840 гривен.

Согласно планам, увеличение этого показателя с 1 апреля приведет к повышению минимальной пенсии для указанных лиц до 3200 гривен.

С увеличением прожиточного минимума до 2361 гривен с 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине выросла на 268 гривен. Затем, с 1 марта, пенсии украинцев повысились на 7,96%, что в среднем составило прирост на 322 гривны.

Таким образом, размер средней пенсии в Украине увеличится с 5395 грн до 5717 грн.

Напомним, ООН выплачивает украинским пенсионерам денежную помощь. В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто может рассчитывать на нее в 2024 году.

Заместительница главы Минсоцполитики Дарья Марчак объяснила, каково главное условие высоких пенсий. Чиновница ответила, какое изменение позволило бы избежать риска пенсионерам оказаться за чертой бедности.