В течение января-марта беспилотники поразили восемь нефтеперерабатывающих предприятий на территории России. Эксперт рассказал Фокусу, повлияет ли это на поставки бензина и дизеля в стране-агрессоре и отразится ли на поставках топлива для ВС РФ.

Любое поражение НПЗ на территории России усложняет логистику и означает, что россиянам нужно перестраивать схемы поставок топлива. Поскольку в центральном регионе РФ не так много НПЗ для удовлетворения потребностей столичного региона, то продолжение атак дронов по НПЗ в России может существенно повлиять на регулярность поставок нефтепродуктов не только для ВС РФ, но и на поставки нефтепродуктов в Москву и область. Об этом Фокусу рассказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. В своих комментариях для статьи "Оставить РФ без топлива. Какие НПЗ атаковала Украина, и почему надо еще (карта)" эксперт отметил, что пока атаки на российские НПЗ пока больше тревожат россиян, чем существенно влияют на общую картину нефтепереработки или распределения нефтепродуктов в России, но все может измениться, если атаки дронов будут продолжаться.

"Из всех новостей подтверждены попадания, которые привели к существенному сокращению переработки, только на Волгоградском и Нижегородском НПЗ. Если те сообщения, которые были ранее, будут подтверждены, можно говорить о возможном уменьшении объемов нефтепереработки в РФ по итогам 2024 года не более чем на 2%. То есть, плюс минус 2% — это несущественное изменение объемов. Тем более, не факт, что на других заводах объемы не изменятся, ведь могут распределить объемы", — говорит Геннадий Рябцев. Тем не менее, продолжает он, атаки на НПЗ все равно усложнят логистику для РФ, а продолжение "инцидентов" может существенно повлиять на регулярность поставок нефтепродуктов не только для ВС РФ, но и для Москвы и области, ведь Московский НПЗ уже давно не удовлетворяет потребности столицы РФ. Другие НПЗ — Нижегородский и Волгоградский — теперь будут меньше поставлять нефтепродуктов, и если атаки продолжатся, то могут возникнуть серьезные проблемы.

С начала года по меньшей мере 8 заводов по переработке нефти в России подверглись серьезным ударам БПЛА Фото: Фокус

С 1 марта в России запретили экспорт бензина, но, по мнению Геннадия Рябцева, это не связано с атаками на НПЗ, ведь в России и до таких атак были серьезные проблемы с обеспечением россиян необходимым количеством топлива.

"В РФ традиционно в начале сезона повышения спроса такие ограничения вводятся. Поскольку начинается весной пик спроса, чтобы была возможность ручного регулирования рынка, в том числе и регулирования цен, в РФ вводится запрет на экспорт бензина и дизеля. Официально регулирования цен нет, но на встречах в Минэнерго РФ, куда приглашают представителей сетей АЗК и нефтеперерабатывающих компаний, всегда говорят, как можно или нельзя поднимать цены. Там идет ручное регулирование, которое является следствием того, что экспорториентированная отрасль нефтепереработки в России не обращает внимания на потребности внутреннего рынка. И несмотря на то, что Россия — государство-бензоколонка, она не способна обеспечить потребителей достаточным количеством топлива надлежащего качества без введения таких вот средств ручного регулирования. При наличии обстрелов или без них они просто не способны это сделать. А атаки на НПЗ только усугубляют проблемы в России на рынке топлива", — отмечает эксперт.

По его мнению, после попаданий по мощностям нефтеперерабатывающих предприятий россиянам может понадобиться около 3-6 месяцев или дольше на восстановление поврежденных установок и оборудования .

Попадание по колонне АВТ приведет к остановке предприятия на несколько месяцев, как минимум, говорит эксперт Фото: Скрин видео

"В случае Нижегородского НПЗ (атака БПЛА 12 марта, — Фокус) попадание случилось по блоку перегонки сырой нефти АВТ, установка АВТ 6 была повреждена. Для того, чтобы восстановить работу, в таком случае нужно не 2-3 месяца, а значительно больше времени. Видел спутниковый снимок, там колонна эта АВТ упала, и ее, может, даже в течение года не удастся восстановить. 6 млн тонн в год — объемы переработки нефти одной такой установкой. За год в России перерабатывается около 280 млн тонн, и вот 6 млн тонн уже можно отминусовать. В январе на НПЗ в Нижнем Новгороде ударом повредили установку каталитического крекинга, что означает изменение глубины переработки нефти, то есть изменится структура товарного производства, например, меньше будет производиться высокооктановых бензинов и больше мазута. Но в целом такая проблема решаема. А вот по установке АВТ 6 — это тоже решаемо, но нужна замена оборудования. Колонну АВТ можно изготовить в РФ, но там внутренние устройства импортные, а Китай их не производит. И поэтому россияне вынуждены будут завозить это через третьи страны. Поэтому быстрой замены не будет. И если атаки будут продолжаться, это может существенно повлиять на логистику поставок нефтепродуктов для ВС РФ вдоль всего фронта", — считает эксперт. И добавляет: повреждение НПЗ в России — это также многомиллионные убытки для предприятий. Сейчас такие убытки можно оценить в сумму, приближающуюся к 100 млн долларов.

Самыми болезненными являются те удары, которые повредят установки первичной переработки нефтяного сырья. Это хуже всего для НПЗ, это самое уязвимое место на НПЗ.

По словам Геннадия Рябцева, хотя многие попадания по НПЗ в России повредили резервуары с нефтью, самыми ощутимыми для производств нефтепродуктов являются повреждения оборудования, в частности установок первичной переработки нефтяного сырья .

"Если говорить об этих ударах, самыми болезненными являются те, которые повредят установки первичной переработки нефтяного сырья. Это хуже всего для НПЗ, это самое уязвимое место на НПЗ. Если ее уничтожит дрон, то будет наибольший эффект. Легче разрушить резервуар с бензином или нефтью, его издалека видно, можно попасть с высокой вероятностью, но такие резервуары быстро восстанавливаются. Мы имеем печальный опыт в Украине, когда 30 нефтебаз было уничтожено ударами ВС РФ, но все равно в стране было обеспечено топливо и для критической инфраструктуры, и для ВСУ. Что касается ударов по российским объектам, то значительно больший эффект будут иметь, безусловно, успешные атаки на установки первичной переработки нефти", — отметил Геннадий Рябцев.

Ранее Фокус писал, что Россия уменьшила объем экспорта бензина и дизельного топлива в связи с неожиданными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, произошедшими после атак беспилотников.

Напомним, 12 марта БПЛА атаковал НПЗ в Нижегородской области. Дрон БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти, в результате чего произошел пожар.