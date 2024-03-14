В Кривом Роге выплатят средства семьям погибших 12 марта: детали

По словам главы Днепропетровского областного совета Николай Лукашука, по 300 тысяч гривен в Кривом Роге выплатят семьям, которые потеряли близких во время российской атаки на город 12 марта.

К вечеру 12 марта российская армия нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог, что в Днепропетровской области. Во время атаки разрушениям подверглись две жилые многоэтажки. Сумма нанесенного городу ущерба пока оценивается в 40 миллионов гривен. Об этом 13 марта написал в своем Telegram-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"По предварительным подсчетам убытки от атаки составляют около 40 миллионов гривен, 20 миллионов гривен будет дополнительно выделено из городского бюджета Кривого Рога", — написал он.

Он также отметил, что некоторым гражданам будет оказана финансовая поддержка. Так, по словам Лукашука, семьи погибших могут получить разовую денежную помощь, размер которой составляет 300 тысяч гривен. Поддержку людям оказывают в рамках программы социальной защиты, которую ввели в Днепропетровской области более года назад.

Как получить выплаты

Для этого нужно подать заявление о предоставлении материальной помощи. Документ предоставляется в управлении по работе с обращениями граждан аппарата Днепропетровской ОГА. Выплату предоставляют членам семьи погибшего (умершего), а именно:

мужу (жене) погибшего (умершего);

детям;

родителям;

несовершеннолетним родным братьям и сестрам.

Для подтверждения заявления о предоставлении финансовой помощи, гражданам также нужно будет предоставить определенные документы:

Какие документы нужны для оформления финпомощи в 300 тысяч гривен Фото: Днепропетровская ОГА

Взрывы в Кривом Роге: что известно о российской атаке 12 марта

Напомним, сейчас известно о пяти погибших в результате обстрела Кривого Рога 12 марта. Одной из жертв трагедии стала 55-летняя Анжела Чувпило. Она в момент ракетного удара возвращалась домой, однако так и не успела добраться. Ее тело, которое лежало на улице, позже узнал сын.

Также погибла 47-летняя Валентина Брыжа. Ее с ранениями доставили в больницу, однако усилия медиков оказались напрасными — женщина умерла уже в медучреждении.

Также погибла 45-летняя Наталья Николаева, которая во время российской атаки была дома вместе с двумя сыновьями и имела телефонный разговор с братом. Дети получили ранения и были госпитализированы, тогда как травмы женщины оказались несовместимы с жизнью.

"Среди убитых Россией — двое мужчин. Тело одного из них настолько обгорело, что его личность до сих пор устанавливают", — рассказали журналисты местного издания "СВОИ | Кривой Рог".

На трагедию в Кривом Роге отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что зло не останется безнаказанным, а Россия обязательно получит ответ на свои действия.