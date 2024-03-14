"Война стоит денег": экономическое бронирование не сорвет мобилизацию в Украине, — нардеп (видео)

По словам народного депутата Дмитрия Наталухи, модель экономического бронирования, которую разрабатывает депутатская группа, призвана профинансировать мобилизацию, демобилизацию и ротацию, а не сорвать эти процессы или сделать невозможным дальнейший призыв.

Председатель комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что до конца марта в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании от мобилизации. Что это значит и не сорвет ли бронирование за деньги процесс мобилизации, депутат объяснил в эфире телеканала "Киев 24.News".

Наталуха отметил, что это не новость, потому что об этом уже говорят с конца января 2024 года. И добавил, что размер предлагаемого военного сбора составляет 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо, поэтому вряд ли маржинальность бизнеса сможет выдержать такую нагрузку на все 100% людей, работающих в той или иной компании.

"Во-первых, на каждом предприятии, в каждой организации есть практически 50% военнообязанных. Во-вторых, бизнесу будут мешать его операционные расходы", — пояснил парламентарий.

Что касается модели экономического бронирования, которую разрабатывает депутатская группа, то она содержит систему балансов, систему сдерживания противовесов. И как отметил председатель комитета, ее уже не раз обсуждали и с Генеральным штабом, и с Министерством обороны,

"Повторю еще раз: эта модель призвана профинансировать мобилизацию, демобилизацию и ротацию, а не сорвать эти процессы или сделать невозможным дальнейший призыв. Я считаю, что продвижение популистских нарративов о том, что пойдут воевать только бедные, а богатые — нет, не учитывают тот факт, что на сегодня война стоит денег", — подчеркнул Наталуха.

И добавил, что сейчас эти деньги можно найти за счет увеличения военного сбора с украинского бизнеса, который таким образом содержит Вооруженные силы Украины.

Экономическое бронирование — что известно

Напомним, что на сегодня существуют две модели экономического бронирования. Как уже объяснял Наталуха, одна модель родилась в Офисе президента, и это — о 35 тысячах гривен.

"Другая модель — это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-то других критериев", — отметил нардеп.

По словам Наталухи, эти две базовые модели отличаются тем, что в первой модели она не будет распространяться на физлиц — предпринимателей. Кроме того, там только часть средств, поскольку это заработная плата, поэтому где-то минимум треть средств будет идти в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ.

"Относительно нашей модели, думаю, что до конца этого месяца будет зарегистрирован соответствующий законопроект в Верховной Раде. Кстати, он не будет касаться законопроекта о мобилизации", — сказал Наталуха.

При этом он отметил, что философия модели парламентского комитета заключается в том, что экономическое бронирование как раз будет способствовать финансированию этой мобилизации, а значит ускорит и ротацию, и демобилизацию бойцов.

"Наша цель — это как раз аккумуляция и мобилизация финансов и финансовых ресурсов, конкретно на ВСУ. Именно поэтому мы хотим пойти через увеличение размера уплаты военного сбора для того, чтобы эти деньги шли исключительно на ВСУ, ни на какие местные бюджеты, ни на какие фонды другие, а конкретно на Вооруженные силы", — сказал депутат.

Кроме того, по словам Наталухи, депутатская модель предусматривает возможность бронирования физических лиц-предпринимателей.

Напомним, что председатель СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в основе закона о мобилизации должен быть заложен принцип справедливости: те, кто сейчас на фронте, нуждаются в отдыхе.

Также сообщалось, что в Раде рассказали, запретят ли уклонистам управлять автомобилями.